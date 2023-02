En juillet 2022, les travaux semblaient relativement avancés. On aperçoit au loin la route 389.

La mise en service du futur tronçon 0-4 km de la route 389 retarde d’un an

Les travaux de construction du nouvel accès de la route 389 souffrent de retard. Initialement prévue à l’automne 2022, la mise en service du tronçon 0-4 km est aujourd’hui censée se faire un an plus tard.

« Des contraintes techniques nous ont fait repousser sa mise en service d’ici l’automne 2023 », confirme Sarah Gaudreault, conseillère en communication à la direction générale de la Côte-Nord du ministère des Transports et de la Mobilité durable.

Le Groupe Alfred Boivin de Saguenay est l’entrepreneur responsable des travaux de construction et de réfection de 74,1 $ amorcés au printemps 2020 entre le futur kilomètre 0 et le kilomètre 22 de la route. Il doit encore réaliser des travaux dans le secteur du nouvel accès, mais aussi à proximité de celui-ci « avant qu’on puisse autoriser les véhicules à circuler de façon plus sécuritaire », poursuit Mme Gaudreault.

Il est notamment question d’un énorme cap de roche à dynamiter tout près de la future intersection de la portion 0-4 km et de l’actuelle route 389. Il y a aussi les conditions géologiques dans le secteur qui expliquent le retard.

« Il reste encore des ponceaux à placer, des opérations de dynamitage, on doit mettre la surface de roulement, autrement dit de l’asphaltage, des éléments de sécurité, on parle de glissières de sécurité, de bordures et de signalisation. Il y a aussi tous les travaux d’aménagement paysager qui vont être faits cette année », précise encore la conseillère en communication.

Reprise des travaux

Interrompus pendant l’hiver, les travaux devraient reprendre quelque part vers la fin mars ou le début avril. D’ici l’automne 2023, des interventions seront réalisées entre les kilomètres 2,4 et 9,8.

Une fois le nouvel accès complété, le kilomètre zéro de la route 389 correspondra à l’intersection de l’avenue du Labrador et du boulevard Pierre-Ouellet, plutôt à l’intersection du boulevard Comeau, face aux bureaux d’Hydro-Québec.

Mme Gaudreault ignore si une pénalité pourrait être imposée à l’entrepreneur en raison du non-respect de la date de livraison, mais prévient que quoi qu’il arrive, ce ne serait pas d’ordre public, mais bien entre le MTQ et l’entrepreneur.

Au total, le projet de construction du nouveau tracé de 4 km et d’amélioration de la route 389 sur 18 km représente un budget de 121,8 M$.