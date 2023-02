Six millions $ dans un nouveau garage Manic Toyota

Le groupe L’Ami Junior investira près de 6 M$ dans la construction d’un tout nouveau garage Manic Toyota à Baie-Comeau.

Après une vingtaine d’années d’existence, le bâtiment actuel avait besoin d’un tel rafraîchissement qu’il sera complètement démoli pour faire place à un garage tout neuf qui sortira de terre dans le stationnement de la clientèle, du côté de l’avenue Donald-Smith.

« Pour répondre à la demande de la clientèle et être capable de la servir adéquatement avec les nouvelles nécessités des technologies. Pour bien servir cette clientèle-là, il faut absolument agrandir, car on n’a pu l’espace nécessaire », a expliqué David Gauthier, directeur général chez Manic Toyota.

L’expérience client au service sera au cœur même du concept des futures installations, dont la superficie couvrira 18 000 pieds carrés, comparativement à 7 000 pieds carrés actuellement.

« Oui, la salle de montre va agrandir par la force des choses, mais l’énergie va être mise vraiment pour rendre le département de service opérationnel, fonctionnel et pour rendre l’expérience client vraiment à un autre niveau », a poursuivi M. Gauthier.

Manic Toyota compte aussi se positionner le mieux possible pour le futur et l’arrivée des véhicules électriques qui prendront de plus en plus de place.

« On veut s’assurer d’être bien positionné pour ce qui s’en vient pour être en mesure tant de bien servir nos clients qui vont arriver pour l’achat que pour faire entretenir leurs véhicules », de renchérir Martin Gagné, vice-président aux opérations chez L’Ami Junior, bannière qui possède aussi Baie-Comeau Nissan et Baie-Comeau Mazda.

Entretien plus rapide

Le projet permettra d’ajouter deux stations d’entretien aux cinq existantes, réduisant les délais d’attente pour la clientèle.

« Présentement, avec le choix de plages horaires offertes aux clients, on n’a pas la disponibilité qu’on voudrait avoir pour servir notre clientèle. Des fois on peut se ramasser avec deux mois de délai pour réussir à faire un entretien », a fait remarquer M. Gauthier.

Le nouveau garage sera à la toute fine pointe de la technologie. Comme l’a souligné le vice-président aux opérations, Manic Toyota veut s’assurer d’être là où il devrait être rendu en 2023 côté technologies et qualité de réparation.

Il n’a pas manqué de noter l’excellent taux de rétention des clients qui « reviennent année après année faire entretenir leurs véhicules ».

Ce dernier parle d’un niveau élevé de confiance des gens non seulement à l’égard du manufacturier, mais aussi de la concession Manic Toyota et des individus qui y travaillent.

En plus d’une salle d’attente digne de ce nom avec une panoplie de commodités, un département d’esthétique automobile verra également le jour.

Actuellement, un client qui demande de faire laver sa voiture qu’il laisse pour un changement d’huile se fait dire non, faute d’espace.

Échéancier

Les travaux de construction doivent commencer en avril pour se terminer vers la fin de 2023. C’est du moins le plan de match ciblé, mais reste que des imprévus peuvent toujours survenir.

L’objectif est de conserver l’entièreté des opérations actuelles pendant les travaux. À la démolition du garage, l’espace libéré deviendra le stationnement de la clientèle.

De deux à trois emplois seront créés dans la foulée de l’investissement de 6 M$, en plus de la consolidation de la vingtaine d’emplois actuels.