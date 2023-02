4500 km de motoneige en 15 jours

C’est jeudi que les 60 participants qui prenaient part à l’Expédition des Premières Nations arriveront à Uashat mak Mani-utenam pour conclure leur périple, qui les a menés de Manawan à Sept-Îles, en passant par l’Abitibi.

Il s’agit de la plus longue expédition de motoneige hors-piste au monde, le tout dans une optique d’« atteindre le plus de gens dans le plus de communautés et propager le thème de la réconciliation spirituelle, sociale, communautaire et culturelle », peut-on lire sur le site internet de l’événement.

Suivis du ciel par le personnel d’Airmedic, les aventuriers se sont arrêtés dans près d’une dizaine de communautés autochtones à travers la province, où ils ont été accueillis comme des rois et des reines.

Une équipe formée des meilleurs guides autochtones du Québec, toutes communautés confondues, était mandatée pour déterminer le trajet à emprunter.