Raymond D’Auteuil n’est plus. Celui qui a beaucoup fait pour la Manicouagan s’est éteint dimanche matin, à l’Hôpital Sainte-Marie de Trois-Rivières. Ses enfants, Jean-Pierre et Brigitte, l’ont accompagné jusqu’à la toute fin.

Dans une publication Facebook, son fils a expliqué que des problèmes d’insuffisance cardiaque ont emporté son père, qui aurait célébré ses 87 ans le 22 février. Après 60 ans passés à Baie-Comeau, il avait adopté Trois-Rivières en 2016 pour se rapprocher de ses deux enfants.

Le défunt aura laissé une marque indélébile dans la Manicouagan. On le connaît pour ses 41 années au poste de directeur général de la Caisse populaire Desjardins de Hauterive, aujourd’hui la Caisse Desjardins de Manic-Outardes, et pour toutes les bonnes causes qu’il a embrassées dans sa vie.

Son souvenir restera également présent à Baie-Comeau grâce la maison pour aînés qui porte son nom, la résidence Raymond-D’Auteuil. Une résidence qui a été inaugurée après 10 ans de travail acharné de M. D’Auteuil et de bénévoles.

De cet homme affable, charmant et pince-sans-rire, les gens qui ont eu le bonheur de croiser sa route garderont sûrement en mémoire son grand sens de l’humour, un humour aux notes souvent philosophiques.

Évidemment, M. D’Auteuil et son épouse n’ont pas tourné la page sur 60 ans de leur vie sans tristesse à leur départ pour la Mauricie. Dans une entrevue accordée au journal Le Manic avant leur déménagement, l’homme avait confié que lui et sa femme reviendraient assurément dans la Manicouagan, « que ce soit en chair et en os ou encore en cendres ». En effet, le couple a choisi la région pour son repos éternel.

« Baie-Comeau, on l’a vue grandir pendant 60 ans, on a vu les grands travaux d’Hydro-Québec, ça roulait fort. Il y a eu une progression importante. La fusion des deux villes, ç’a été marquant. On n’oubliera pas ces années-là », avait aussi laissé tomber celui qui n’est plus.