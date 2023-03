La rivière Amédée s’enrichira d’une nouvelle mise à l’eau

Un aménagement pour mettre à l’eau des embarcations non motorisées sur la rivière Amédée, à proximité du Centre des arts, sera réalisé par la Ville de Baie-Comeau au cours de l’été ou de l’automne 2023 au plus tard.

La nouvelle a été confirmée lors de la séance du conseil municipal du 27 février.

Pour payer la facture, la municipalité compte sur une aide financière d’au plus 100 000 $ provenant du Programme de mise en valeur intégrée d’Hydro-Québec, géré par la MRC de Manicouagan. « On n’est pas encore certain que ça va coûter ça. C’est dans un ordre de grandeur. On espère que ça va coûter moins. (…) Mais il n’est pas question que ça coûte plus », a précisé le directeur général de la Ville, François Corriveau.

La Ville se penche déjà sur le type de quais possibles, qu’il soit flottant, en bois ou en béton, et sur les normes environnementales, entre autres choses. Les citoyens seront aussi consultés.

Démantèlement

Un quai de fortune construit par des citoyens avec des palettes de bois et des piliers d’acier était en place depuis possiblement quelques années avant que la Ville décide, en juin 2022, de le démanteler en raison de son état de délabrement et des risques pour la sécurité des utilisateurs.

« Force est de constater que les gens tiennent vraiment à ce qu’il y ait quelque chose là pour mettre à l’eau, parce qu’ils ont remis des palettes. Ça n’a pas pris quelques semaines que c’était tout refait », a poursuivi M. Corriveau. La Ville a décidé de prendre les choses en main pour faire « quelque chose qui a du bon sens ».

Rappelons que la rivière Amédée est très prisée par les amateurs de planche à pagaie, de canot et de kayak. Un autre secteur permet d’y mettre des embarcations à l’eau. Il est situé à l’est de la rue Bossé, près de la passerelle d’aluminium et où se trouve aussi un quai flottant pour la pêche récréative.

Quant à la mise à l’eau du Vieux-Poste, située à l’embouchure de la rivière Amédée, elle n’est plus aux normes et est donc interdite. La Ville est en démarches pour l’obtention des autorisations nécessaires à l’aménagement d’une nouvelle installation qui permettra l’accès à la rivière Manicouagan.