Osez la forêt

Photo : Charles Pinard

La Côte-Nord est réputée pour sa proximité au fleuve et son estuaire. La route 138 longe le rivage d’un bout à l’autre et les possibilités d’activités y sont multiples. Il y a toutefois une autre mer, un océan de verdure à découvrir : l’immense forêt boréale qui constitue l’arrière-pays de la région. Quelques routes bien asphaltées et de nombreux chemins forestiers vous ouvrent la porte de cette nature sauvage pour y vivre une tout autre aventure!

L’arrière-pays c’est quoi? C’est tout d’abord 31 pourvoiries entre Tadoussac et Baie-Trinité pour un total de plus de cinquante organisations, incluant les Zec, réparties sur l’ensemble des centaines de kilomètres carrés de la Côte-Nord. Et en pourvoiries il n’y a pas que les traditionnels forfaits de chasse et pêche. Mais non! Chez nous, c’est bien plus que cela! On parle ici d’hébergement, de certains types de restauration, de randonnées en VVT ou en vélos de montagne ainsi que d’une multitude de sentiers à parcourir. Nos centaines de lacs et rivières vous permettent de pratiquer le kayak, le canot et le paddleboard, tout en mettant à votre disposition des plages de sable fin pour vous étendre au soleil entre deux baignades rafraichissantes. Nos pourvoiries vous assurent une panoplie d’activités récréatives dans des décors à couper le souffle.

Photo : Charles Pinard

Pour ce faire, trois routes asphaltées vous donnent accès au cœur de la forêt boréale. Tout d’abord, à la sortie est du secteur de Baie-Comeau, il y a le chemin de la Toulnustouc qui se déroule sur plus de 150 km en direction nord et se ramifie au point de rejoindre la ville de Port-Cartier via des routes forestières. Vous y croiserez un magnifique pont, des points d’observation, une foule de lacs et au bout, une centrale hydroélectrique. Toujours à partir de Baie-Comeau, la célèbre route 389 s’engage profondément dans les bois et permet d’accéder à la centrale Manic 5, à la ville de Fermont et au Labrador. Les possibilités d’activités forestières y sont innombrables. Une fois passé le gigantesque réservoir Manicouagan, les amateurs d’histoire auront l’occasion de voir l’emplacement de l’ancienne ville minière de Gagnon. Il n’en reste qu’une partie de la rue principale, mais quoi de plus mystérieux que de tomber sur ces vestiges de civilisation, au milieu des parfums de conifères.

Toutefois, celle qui offre le plus grand potentiel récréotouristique grâce à ses nombreuses pourvoiries, est la route 385 vers Labrieville. Ce chemin, en partance de Forestville, vous permet en effet de faire un saut dans le passé en visitant l’ancien village de Labrieville, occupé maintenant par des campements forestiers. Les plus audacieux pourront monter plus au nord et découvrir la forêt dense avec tout ce qu’elle a à offrir. Plusieurs pourvoiries se situent le long de cette route.

Pour ceux qui aiment l’aventure sauvage, la vraie, sachez que des centaines de kilomètres de chemins forestiers sillonnent le territoire et relient à maintes reprises les routes principales. Cependant, si vous optez pour la découverte de ces pistes graveleuses, une mise en garde s’impose; soyez bien préparés! Planifiez votre trajet à l’aide de cartes topographiques, ciblez des objectifs réalistes selon vos capacités d’adaptation, avisez un proche de votre destination, prenez des denrées en réserve et le plaisir sera au rendez-vous.

Photo : Charles Pinard

Sortez donc des sentiers battus et venez découvrir une toute autre facette de la Côte-Nord. Bien plus que la mer, osez la forêt!