L’univers a capella de QW4RTZ arrive sur la Côte-Nord

Quatre chanteurs. Sans musique. C’est QW4RTZ. Le groupe présentera son spectacle A capella héros un peu partout au Québec et sera de passage sur la Côte-Nord à la mi-mars.

Inspiré du jeu vidéo Guitar Hero, le spectacle de QW4RTZ est difficile à classer. « Ce n’est pas un spectacle d’humour, ce n’est pas un concert non plus, ni une comédie musicale ou une pièce de théâtre. C’est un spectacle de variétés avec notre touche originale et unique », souligne Louis-Alexandre Beauchemin, l’un des membres du quatuor.

Selon M. Beauchemin, le spectacle est un peu comme un bilan du cheminement musical du groupe et a été mis en scène par Serge Postigo.

« Il y a une certaine maturité. On est trois sur quatre à être rendus papas. Il y a un nouveau souffle à cause de la période qu’on vient de vivre aussi », raconte-t-il en référant à la pandémie

Les chansons que le groupe reprend ne se veulent pas que des covers mais des prestations que les membres de QW4RTZ mettent à leur sauce, dans leur univers loufoque.

« Dans ce spectacle-là, on essaie de se mettre en danger, dans la facture, la mise en scène. Par exemple, le numéro qui porte le nom du spectacle A capella héros, c’est un numéro dans lequel on est pris dans un jeu vidéo à la manière de Guitar Hero. C’est complètement déjanté », ajoute-t-il.

« On se pose aussi la question : et si ? à la croisée des chemins de chacun des membres du groupe. Il y a des moments pivots dans la vie de tous et on prend une autre direction. On crée une chanson originale dans un style où on ne serait pas nécessairement allé », fait part le ténor et beatboxer du groupe.

QW4RTZ est en tournée au Québec et sera de passage sur la Côte-Nord, le 14 mars au Centre des arts de Baie-Comeau, le 16 mars à la Shed-à-Morue au Havre-St-Pierre et à la salle Jean-Marc Dion le 18 mars.

Il y a également un EP disponible sur toutes les plateformes de musique pour ceux qui voudraient avoir un avant-goût de ce spectacle difficile à décrire.