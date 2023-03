C’est bientôt le temps du Tournoi de hockey Molson Jules-Guy

La 44e édition du Tournoi de hockey Molson Jules-Guy s’amorcera le 16 mars et ce, jusqu’au 19 mars avec plus de 45 équipes participantes.

Les joueurs de hockey adultes s’affronteront sur les glaces du centre Henry-Leonard. Plusieurs catégories d’équipes y participeront, de la catégorie participation B, C, D, E, 40 ans et plus et amicale.

Le Tournoi est une occasion d’amasser des fonds pour plusieurs organismes de la région. L’an passé, c’est un montant de plus de 14 000$ qui a été remis à La Vallée des Roseaux, Fibrose kystique Canada, le Comptoir alimentaire l’Escale, la Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan et le Centre de prévention du suicide Côte-Nord.

Le laissez-passer journalier est au coût de 5$. Le 18 mars à 22h aura lieu également un spectacle musical du groupe High Vibes et les détenteurs de laisser-passer y ont accès.