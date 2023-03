La SQDC réduit ses heures d’ouverture en raison de l’achalandage

Les clients de la succursale de Baie-Comeau de la Société québécoise du cannabis (SQDC) devront composer avec une réduction des heures d’ouverture à compter du 13 mars en raison d’un achalandage moindre que la moyenne.

Sept autres succursales au Québec sont touchées par la mesure, notamment celles de La Malbaie et de Sainte-Anne-de-Beaupré.

Du lundi au mercredi, les succursales ciblées fermeront à 18 h plutôt qu’à 21 h. L’heure d’ouverture demeure la même, soit 10 h.

Pour les autres journées de la semaine, c’est le statu quo, c’est-à-dire de 10 h à 21 h les jeudis et vendredis et de 10 h à 17 h les samedis et dimanches.

Dans un communiqué diffusé mardi matin, la SQDC souligne que « cet horaire revu sera semblable à celui qui est en vigueur dans plusieurs commerces avoisinants. »