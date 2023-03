Québec et Ottawa annoncent l’agrandissement attendu du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent

Les ministres canadien et québécois de l’Environnement, Steven Guilbeault et Benoit Charette, ont officialisé le nouveau tracé du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent, le 10 mars.

Espérée à l’occasion de la COP 15 en décembre, l’annonce de l’agrandissement du parc marin du Saguenay–Saint-Laurent se sera faite attendre quelques mois. Les ministres canadien et québécois de l’Environnement, Steven Guilbeault et Benoit Charette, ont fait la route jusqu’à Tadoussac ce vendredi 10 mars pour officialiser le nouveau tracé du parc marin qui permettra de quadrupler la superficie actuelle. Prévue pour 2025, la nouvelle aire marine de protection englobera l’entièreté de l’habitat essentiel du béluga, une espèce menacée à l’origine de la création du parc il y a 25 ans.

« Le travail n’est pas terminé, le béluga est une espèce qui continue d’être menacée, qui diminue en nombre. 40 % de son territoire est couvert et on vise à le couvrir à 100 % pour accentuer sa protection. On parle du béluga, mais 2 200 espèces sont recensées sur le territoire », a commenté le ministre Benoît Charrette.

En décembre dernier, le Comité de coordination du parc marin, une entité reconnue par les deux paliers de gouvernement, avait « soufflé sur les braises » du projet d’agrandissement. Évoquée dès la fondation du parc en 1998, la possibilité d’agrandir était d’ailleurs inscrite dans son plan directeur.

En décembre, Émilien Pelletier, président du comité, avait alors expliqué que le momentum semblait adéquat pour mener à bien le projet et corriger une erreur de découpage historique. Rappelons que les limites du parc s’arrêtait au milieu du fleuve.

« Cet agrandissement permet de protéger l’ensemble de l’habitat essentiel du béluga et de son écosystème et aussi de beaucoup mieux protéger l’ensemble des autres espèces de baleines », s’est réjouit M. Pelletier lors de l’annonce.

Selon lui, il ouvrira également la porte au développement de plusieurs nouvelles portes d’accès au parc marin sur la rive sud et aussi à quelques endroits sur la rive nord. « C’est une nouvelle donne pour le récréotouristique avec une meilleure coordination rive sud – rive nord avec de probables investissements pour les accès au fleuve, surtout sur la rive sud », explique-t-il, évoquant notamment la valorisation de l’Île verte et des autres îles du Saint-Laurent.

La Société pour la nature et les parcs n’a pas tardé à réagir. « Il faut applaudir le travail accompli par Parcs Canada et le ministère de l’Environnement du Québec, une collaboration qui a permis de mener à bon port cet important dossier. L’agrandissement du parc marin, c’est un grand pas pour le béluga et un bond de géant pour le Saint-Laurent », a commenté Alain Branchaud, biologiste et directeur général de l’organisation.

« Quelles sont les prochaines étapes? On a la volonté de vous consulter. Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, on a pas mal établi les balises pour les consultations, mais les acteurs au niveau municipal, scientifique, mais également les gens d’affaires qui pourraient avoir des questions auront l’occasion de les poser. On parle de quelque part en 2025 pour officialiser la concrétisation de ce beau projet», a expliqué le ministre Charette.

Le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent en quelques dates importantes 1988 : Vingt-sept groupes régionaux créent la « Coalition pour le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent » Avril 1990 : Les gouvernements canadien et québécois signent l’entente créant le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent Décembre 1990 : Consultation publique sur la détermination des limites du parc marin Avril 1993 : Consultation publique sur la mise en valeur du parc marin 1995 : Premier plan directeur du parc marin du Saguenay–Saint-Laurent présentant pour la première fois au Québec, la démarche conjointe et complémentaire des deux gouvernements pour la mise en place d’un parc marin ainsi qu’une approche novatrice au regard de la participation du milieu à sa gestion par la création d’un comité de coordination. Juin 1998 : Création du parc. Entrée en vigueur des lois relatives au parc marin Juin 2001 : Approbation du plan de conservation par le Comité de coordination Février 2002 : Entrée en vigueur du Règlement sur les activités en mer dans le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent 2007 : Publication du Rapport sur l’état du parc marin du Saguenay–Saint-Laurent Début 2008 : Consultations publiques sur la révision du plan directeur Février 2010 : Dépôt du plan directeur révisé présentant les principes, les orientations et les principales actions qui seront mis en œuvre au cours des sept (7) prochaines années. Juin 2011 : Création de l’Alliance Éco-Baleine 2014 : Désignation de la population du béluga du Saint-Laurent au statut d’espèce en voie de disparitions par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) Janvier 2017 : Entrée en vigueur Règlement sur les activités en mer modifié Source : sepaq.com