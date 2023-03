C’est le retour d’Une pose pour le rose

Le superbe événement de financement Une pose pour le rose est de retour à Baie-Comeau grâce aux cinq photographes bénévoles qui, derrière le viseur de leur appareil photo, verront à mettre en valeur les femmes lors du grand rendez-vous du 23 avril.

Sabrina Gagné, Hélène Côté, Chantal Hébert, Kassandra Blais et Geneviève Rioux Savard lèvent à nouveau la main afin d’amasser des fonds destinés à la Société canadienne du cancer, mais dédiés à la cause du cancer du sein.

Comme l’explique Mme Gagné, elle poursuit l’aventure pour la cause et pour revoir l’étonnement et le bonheur dans le regard des femmes lorsqu’elles voient leurs photos. « Elles sont tellement contentes. Ça vaut de l’or », dit-elle.

Les photographes mettent la beauté des femmes en valeur. Courtoisie Hélène Côté Photographie

Comme il fallait s’y attendre, les 250 places disponibles se sont envolées comme des petits pains chauds à l’ouverture de la période d’inscriptions, tenue symboliquement le 8 mars, Journée internationale du droit des femmes.

En détail

Le quatuor Gagné, Côté, Hébert et Blais répétera l’expérience de 2022 en convergeant vers le Centre Jardin Trudel/Botanix/Jardi’bul pour s’assurer d’un décor tout en verdures et en couleurs.

Geneviève Rioux-Savard ne sera pas en reste, elle qui accueillera ses participantes à son studio de place La Salle.

Une fois de plus, les femmes auront déboursé 20 $ pour se faire photographier et contribuer ainsi à la lutte au cancer du sein. Chaque photographe recevra aussi gratuitement deux femmes inscrites sur une liste rose, c’est-à-dire qu’elles combattent ou ont gagné leur bataille contre la maladie. « Les femmes, ça les touche vraiment », précise Sabrina Gagné en faisant référence à la liste rose.

Un grand tirage s’organise aussi afin d’augmenter la récolte d’argent. La recherche de commanditaires se poursuit. Les billets seront en vente au coût de 5 $. C’est à surveiller sur Facebook.

En 2022, les six photographes engagés pour la cause ont amassé 18 000 $ et photographié 315 femmes. Pour 2023, l’objectif est de 10 000 $ grâce aux 250 participantes et au tirage principalement.

Selon Mme Gagné, la cible a été revue à la baisse en raison d’un photographe en moins, mais aussi de l’absence de maquilleuses et coiffeuses bénévoles cette année.