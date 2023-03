Le Festival country promet des exclusivités et de grands noms

Dani Daraîche et Carol Ann King, qu’on aperçoit en compagnie de leurs mères, Julie Daraîche et Marie King, présenteront la toute dernière représentation de leur spectacle en duo Les Filles De… lors du Festival country des Nord-Côtiers. Photo courtoisie

Cinq mois. Oui, cinq mois encore à patienter d’ici à la 13e édition du Festival country des Nord-Côtiers. Mais qu’à cela ne tienne, les amateurs peuvent d’ores et déjà se mettre en mode planification puisque la programmation vient de sortir.

Le grand manitou du festival, Denis Lepage, est on ne peut plus fier des 20 spectacles qui seront présentés dans l’enceinte du camping Parc de la rive à Pointe-aux-Outardes du 17 au 20 août.

« On a beaucoup d’exclusivités », se réjouit M. Lepage. Il fait notamment référence au duo formé de Dani Daraîche et Carole Ann King qui offrira, le vendredi 18 août, pour une toute dernière fois, le spectacle Les Filles De…, en hommage à leurs mamans et véritables icônes de la musique country-western au Québec, Julie Daraîche et Marie King.

Ce vendredi-là, chaque interprète présentera d’abord son propre spectacle avant de se rejoindre sur scène pour leur dernier tour de piste en hommage à leurs mères.

Un autre rendez-vous exclusif clôturera la soirée du samedi. Jam Innucadie réunira Hert Leblanc, un habitué du festival qui se produira tout juste avant, et Michel Canapé, du groupe Petapan. M. Lepage promet tout un spectacle!

De nouveaux venus

Plusieurs artistes en seront à leur baptême du Festival country des Nord-Côtiers. On peut penser notamment à Alain Godin et Jean Rock Cummings, qu’il sera possible d’entendre le jeudi. Il y a aussi Carol Renaud, qui sera en spectacle le vendredi, ainsi que Conrad Stéphane et Andy Bash (Bastarache) le samedi.

Denis Lepage souligne aussi le retour de David Bernatchez, un retour attendu de plusieurs festivaliers. « Les critiques que j’ai eues sur les médias sociaux, c’est que les gens ont adoré la programmation », conclut Denis Lepage.

L’an passé, autour de 3 500 personnes ont participé au festival. L’organisateur s’attend à une achalandage similaire cette année.