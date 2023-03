La série Les Perles, écrite par Erika Soucy, sera présentée en France

La série Les Perles écrite par Erika Soucy, auteure originaire de Portneuf-sur-Mer, fait partie des sept nouvelles séries prometteuses à découvrir et prêtes à être lancées sur le marché international qui seront présentées lors du Festival Séries Mania en France.

Du 17 au 24 mars, une délégation de près de 50 professionnels et créatifs québécois, parmi laquelle se retrouve Erika Soucy, s’envolera à Lille.

La SODEC s’associe de nouveau avec Bell Média, Québecor Contenu et Radio-Canada, et pour une première fois avec Télé-Québec, pour présenter à une salle de diffuseurs, acheteurs et programmateurs étrangers, sept séries québécoises à surveiller. Les Perles est produite par Encore Télévision et présentée par Québecor Contenu.

Pour la Portneuvoise d’origine, il s’agit « d’une belle vitrine ». « On ne sait pas encore sur quoi cette expérience va déboucher, mais c’est une belle vitrine et déjà une belle reconnaissance qui me dit que les histoires qui prennent racine dans notre région, parce qu’elles sont authentiques et humaines, ont la capacité de rejoindre les gens partout dans le monde », affirme-t-elle.

Erika Soucy espère attirer le regard du grand public sur d’autres artistes nord-côtiers « et même encourager des jeunes de chez nous à écrire et à créer ». « Nos anecdotes, nos références, notre langue et notre territoire sont vraiment riches, il faut en être fiers », lance l’autrice qui ne visait pas le marché international au début de son projet.

« Mais c’est sûr que c’est un peu un rêve qui se réalise de pouvoir voyager grâce à mon écriture. Le forum du festival Séries Mania est comme un gros colloque d’une semaine où je vais avoir la chance de rencontrer d’autres créateurs et gens de l’industrie », admet-elle.

Au-delà des rencontres professionnelles et de l’avenir possible pour Les Perles, la jeune femme souhaite apprendre de ses pairs ailleurs dans le monde, sur leur façon de travailler. « J’ai hâte. J’y vais vraiment avec les yeux et les oreilles grands ouverts », de faire savoir Erika Soucy.

Rappelons que la série Les Perles consiste en 13 épisodes d’une demi-heure qui seront portés à l’écran ce printemps pour les abonnés du Club illico. Des images ont d’ailleurs été tournées en Haute-Côte-Nord, notamment à Portneuf-sur-Mer, au courant de l’été dernier. Les magnifiques paysages régionaux seront donc à l’honneur.

