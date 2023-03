Réunir les générations autour de la pétanque

La remise des médailles a été faite par Daniel Naud, adjoint de circonscription de la députée Marilène Gill et Toussaint Richard, président la Fadoq régionale. Photo courtoisie

Les jeunes et moins jeunes se sont réunis le samedi 11 mars pour le tournoi intergénérationnel du Club Bouliste de Baie-Comeau, en collaboration avec la Fadoq régionale.

Il s’agit de la deuxième édition de cet événement auquel 54 personnes ont participé. Des gens de Havre-Saint-Pierre, Colombier, Ragueneau, Pointe-Lebel et des autres villages avoisinants se sont déplacés à Baie-Comeau.

Les équipes participantes étaient composées au minimum de deux adultes et un jeune capitaine. Parents et grands-parents ont encouragé dans une ambiance festive les joueurs de pétanque pour ce tournoi.

Des médailles d’or ont été remises à l’équipe d’Éliot Gentils, Francine Bélair et Georges Avoine ainsi qu’à l’équipe de Daven Landry, Yolande Imbeault et Georgette Nadeau.

Noralie Bérubé, André Sénéchal et Florent Morin ont reçu la médaille d’argent et la médaille de bronze est allée à l’équipe de Maika Morin, Doris Desrosiers et Jean-Marie Langelier.

Le but de cette initiative, que le Club Bouliste désire reproduire, est de rassembler toutes les générations le temps d’une activité familiale. La pétanque est surtout un loisir que le club désire transmettre aux plus jeunes et ainsi assurer une relève dans la région.

Notons la présence de Daniel Naud, adjoint de circonscription de la députée Marilène Gill et du député de René-Lévesque, Yves Montigny.