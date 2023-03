Des sous-marins pour l’église de Ragueneau

Plusieurs bénévoles participent à la production des sous-marins au profit de l’église de Ragueneau. On en a un aperçu sur cette photo prise en septembre 2022. Photo Denise Desbiens

Le chocolat, le café, les épices et même le fromage sont au cœur de plusieurs campagnes de financement, mais des organisations ratissent ailleurs pour amasser des fonds, comme par la vente de sous-marins.

Des sous-marins comme moyen de financement, c’est plutôt rare. Il s’agit pourtant de celui choisi par la paroisse Saint-Jean-Eudes de Ragueneau depuis 2016. Et ça rapporte, assure la responsable de la campagne et secrétaire de la fabrique, Rosanne Imbeault.

« C’est une belle activité. La dernière, à l’automne 2022, ç’a fait des profits nets de 4 149 $ dans quatre heures », souligne la dame.

L’activité se tient deux fois l’an, au printemps et à l’automne. Le 1er avril, 22 bénévoles se réuniront à l’église pour s’activer autour de huit grands tables dans une ambiance fraternelle. « Il y en a deux qui ouvre les pains, il y a les fourreux, comme je les appelle, soit les emballeurs. Il y a aussi un coupeur de viandes et un charrieux », donne en exemple Mme Imbeault avec son langage coloré et son ton amusé.

L’édition de l’automne a toujours lieu avant le début de la saison de chasse. « Car les chasseurs sont contents d’avoir des sous-marins », poursuit la responsable.

Selon cette dernière, la vente de sous-marins était une activité de financement des pompiers de Ragueneau à une certaine époque. Quand ils ont décidé d’y mettre fin, la fabrique Saint-Jean-Eudes a repris la formule.

Quatre viandes

Les sous-marins de format neuf pouces contiennent quatre viandes, du pepperoni, du salami, du jambon sandwich et de la poitrine de dinde. À cela, on ajoute du fromage pour compléter le tout. Il semble que les sous-marins sont réputés pour être bons et bien fournis.

Le prix de vente demeure stable à 5 pour 20 $, malgré la hausse du prix des aliments. Quand on lui dit que le prix est tout de même abordable, Rosanne Imbeault répond : « Je le sais, c’est pas cher ».

Les gens qui souhaitent encourager la fabrique Saint-Jean-Eudes sont invités à commander leurs sous-marins auprès de leurs vendeurs habituels ou encore à les réserver en téléphonant au 418 567-2551.