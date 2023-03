Ç’a chauffé dans le tas d’écorces chez SDO

Un incendie s’est déclaré dans un tas d’écorces entreposées chez Scierie des Outardes, dimanche soir, entraînant l’intervention de 15 pompiers de la péninsule Manicouagan.

« C’est un léger feu de matières organiques « , a indiqué Philippe Beaudet, directeur du service de sécurité incendie de la péninsule, qui réunit les municipalités de Chute-aux-Outardes, Pointe-aux-Outardes et Ragueneau.

Les sapeurs sont arrivés sur place à 19 h 20 et à 21 h 30, ils repartaient. Un bâtiment inoccupé se trouvait à proximité de l’incendie et des manoeuvres de protection ont été faites. Selon M. Beaudet, ce n’est pas la première fois que son service intervient pour ce type de feu.

Du côté de Produits forestiers Résolu, Louis Bouchard, directeur principal aux affaires publiques et relations gouvernementales, précise que l’appel aux pompiers ne vient pas d’une personne de l’usine puisque ce genre d’incident arrive à l’occasion et les gens sur place le contrôle.

« Ça arrive que ça chauffe. Ça produit naturellement de la chaleur et parfois on aperçoit de la vapeur », a expliqué M. Bouchard. Le phénomène est d’ailleurs survenu à quelques reprises ces dernières semaines et il a été contrôlé par le dépôt de neige sur les écorces.

Le porte-parole présume que l’appel au 911 provient de quelqu’un qui a aperçu la vapeur et s’est inquiété.