Pavage Baie-Comeau ouvrira son usine d’asphalte en juillet

L’entreprise Jean Fournier inc. pose de l’asphalte depuis 2017, mais avec Pavage Baie-Comeau, elle fabriquera elle-même sa matière première. On aperçoit ici une réalisation au Château Baie-Comeau. Courtoisie Jean Fournier inc.

L’entreprise Jean Fournier inc. ajoute une corde à son arc en créant une division spécialisée dans l’asphalte, Pavage Baie-Comeau.

« On était déjà poseur d’asphalte depuis 2017, mais on n’avait pas d’usine pour fabriquer notre matière et en assurer la qualité. On devait l’acheter d’un fournisseur », souligne Anne Fournier, directrice administrative.

Pavage Baie-Comeau sera ni plus ni moins qu’une manufacture d’asphalte, un produit fabriqué à partir d’un mélange de pierre concassée et de bitume qui devient réalité après une série de procédés.

Questionnée sur la motivation à lancer cette nouvelle division, Mme Fournier a répondu : « Il y a un marché pour ça. Les rues, on sait ce que c’est, ç’a une durée de vie. C’est un service qui, pour nous, est essentiel. »

Elle préfère ne pas dévoiler le montant en jeu, mais indique que l’avenir de l’entreprise passe par cet investissement-là.

Usine préfabriquée

Une usine préfabriquée est en construction chez un fournisseur. Elle sera livrée et assemblée aux installations de Jean Fournier à Baie-Comeau en juillet.

L’entreprise poursuit ses démarches pour le recrutement des trois à quatre employés nécessaires pour le lancement des activités. Une fois la vitesse de croisière atteinte, le personnel augmentera. Mme Fournier reconnaît que les dénicher représente un bon défi.

« C’est difficile d’avoir une croissance avec la main-d’œuvre actuellement. C’est vraiment un gros enjeu et ça nous met des bâtons dans les roues », soupire-t-elle, bien qu’elle dise garder confiance. « On est une belle équipe motivée qui veut faire avancer l’entreprise. »

Pavage Baie-Comeau compte concentrer ses activités surtout sur les besoins dans la Manicouagan, mais pourrait aussi desservir l’ensemble de la Côte-Nord.