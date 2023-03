L’école Mgr-Bélanger recevra 15 vélos gratuitement

L’école primaire Mgr-Bélanger de Baie-Comeau est sélectionnée par Vélo Québec pour recevoir une flotte de 15 vélos pour ses jeunes.

Ces vélos sont offerts totalement gratuitement dans le cadre du programme Cycliste averti. Dix vélos seront pour les élèves de la 4e à la 6e année et cinq vélos seront mis à la disposition des tout-petits, en plus des casques de protection.

Loisir et Sport Côte-Nord souligne cette initiative. L’organisation y voit une excellente occasion de sensibiliser les jeunes et ainsi les former à devenir de bons cyclistes sur les routes. Le but est d’ailleurs d’étendre la promotion du déplacement actif à vélo pour se rendre à l’école.

Rappelons que l’an dernier, c’est l’école Maisonneuve à Sept-Îles qui a pu profiter de ce cadeau.