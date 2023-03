Vitalisation : l’heure est au dépôt de projets

Quatre municipalités de la MRC de Manicouagan, la communauté de Pessamit et le Territoire non organisé de la Rivière-aux-Outardes sont visés par un appel à projets au Fonds régions et ruralité – volet 4 Soutien à la vitalisation du gouvernement du Québec.

Depuis le 15 mars et jusqu’au 15 juin, des promoteurs des localités concernées, qui ont été ciblées en raison de leur dévitalisation, peuvent présenter des projets qui pourraient leur valoir jusqu’à 100 000 $ en aide financière, indique un document diffusé par la MRC sur son site Internet.

La MRC a signé en 2021 une entente de vitalisation donnant accès à des sommes supplémentaires. En compagnie des municipalités ciblées, elle a conçu un cadre de vitalisation et créé un comité pour en assumer la responsabilité.

Pour être admissible, un projet doit être lié à au moins un des six axes de vitalisation, répondre à un besoin et se réaliser de façon ponctuelle et définie dans le temps. Une mise de fonds de 10 % du promoteur est exigée.

Parmi les organismes invités à participer à l’appel de projets, on retrouve les organismes municipaux, les entreprises privées et d’économie sociale, les organismes à but non lucratif et les coopératives.

Depuis la signature de l’entente, deux premiers appels à projets ont été lancés.

Indice de vitalité

Les municipalités de la Manicouagan concernées par le programme d’aide financière Soutien à la vitalisation ont été identifiées selon leur indice de vitalité économique. Il a été produit par l’Institut de la statistique du Québec à la demande du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation et avec des données de 2016.

Le calcul de cet indice se base sur trois indicateurs :

• Le taux de travailleurs de 25-64 ans – dynamisme du marché du travail;

• Le revenu total médian des 18 ans et plus – niveau de vie de la population;

• Le taux d’accroissement annuel moyen de la population – dynamisme démographique.