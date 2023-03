Accident nautique : la médaille du député à cinq citoyens

Avec la médaille du député en main, les cinq citoyens honorés et leurs proches posent ici en compagnie du député de René-Lévesque, Yves Montigny, et de quatre de ses collègues. Photo courtoisie

Le député Yves Montigny a souligné, jeudi à l’Assemblée nationale, les actes héroïques posés par cinq citoyens de la circonscription de René-Lévesque lors d’un accident nautique qui a viré au drame le 7 juin 2022 sur le lac Rossister, dans le secteur de Baie-Trinité.

Un couple de personnes âgées participait à une excursion de pêche lorsque leur embarcation a chaviré. Malgré les efforts de tous les instants des sauveteurs, la dame de 81 ans n’a pas survécu, mais son conjoint de 84 ans s’en est tiré.

M. Montigny a salué le courage et le sang-froid du sergent Maxime Charron et de Jean-François Guy, deux agents de la faune du bureau de Baie-Comeau qui se trouvaient dans le secteur de la ZEC de Baie-Trinité pour leur travail. Le répartiteur chez S.O.S. Braconnage, Ernesto Murcia, ainsi que François Lapointe et Dominic Veilleux ont également reçu la reconnaissance sincère de l’élu.

Les cinq hommes ont tout tenté pour sauver la dame, a insisté M. Montigny, qui a remis à chacun la médaille du député en présence de quatre de ses collègues, les députés Benoit Charette (Deux-Montagnes), Ian Lafrenière, Yannick Gagnon (Jonquière) et Samuel Poulin (Beauce-Sud).