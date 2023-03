Hockey Senior AA : Baie-Comeau répond en grand nombre

Est-ce que Baie-Comeau a déjà adopté ses Pionniers? Si on se fie à l’ambiance au match hors-concours Senior AA face aux Gaulois de Port-Cartier, la réponse est claire. 2051 spectateurs, voire même beaucoup plus, au Centre Henry Leonard et des « Allez les bleus! » à maintes reprises. La cerise sur le sundae, une victoire de 8-3 des locaux.

« C’est au-delà de nos espérances et le meilleur des scénarios », s’est réjoui, après le match, Jean-François Landry, joueur, cofondateur de l’équipe des Pionniers, directeur-général et capitaine.

Il a qualifié d’« incroyable » la foule. « On la remercie. Elle a donné toute une expérience aux gars et ça donne des munitions pour la ligue », a-t-il renchéri, remerciant aussi la formation port-cartoise.

Le 88, auteur de deux buts, compte laisser la poussière retomber et les gars savourer le moment avant de pencher pour la suite. Il regardera les possibilités d’entente, à savoir si son équipe évoluera au Centre Henry Leonard (Drakkar) ou au Centre Henri-Desjardins (Association du hockey mineur de Baie-Comeau).

« On verra les offres avec les avantages et on regardera les revenus (bières et concessions) possibles de chaque côté. »

Jean-François Landry aura aussi à parler avec les trois équipes de la Ligue de hockey Senior AA de la Côte-Nord. « On a eu un beau happening ce soir. La balle est dans leur camp. »

Du côté des visiteurs, le joueur et directeur général, Sébastien Deschênes était aussi emballé. « C’est le fun pour la ligue avoir un aréna plein », a dit le Gaulois, bien ouvert à une ligue à quatre équipes. « On peut s’arranger pour des programmes doubles. Une ligue à trois clubs, ça peut devenir monotone. »

Pour ce qui est du pointage final, autant Jean-François Landry que Sébastien Deschênes ont laissé entendre que la marque n’indiquait pas l’allure de la rencontre. D’ailleurs, c’était 2-2 après deux périodes.

« La game a été serrée jusqu’en troisième. On pensait qu’on allait manquer de jambes, mais on a stepé. Le début de match a été difficile pour tout le monde de notre bord », a résumé le « C » des Pionniers.

« Le score ne reflète pas le match. On sort d’une finale [les Gaulois ont remporté les séries] où on a tout donné et avec beaucoup d’émotions », a mentionné Sébastien Deschênes.

Pour ceux intéressés par les buteurs, outre Jean-François Landry avec son doublé, les autres marqueurs des Pionniers ont été Mathieu Simoneau, Félix Lefrançois, Marc-Antoine Vaillancourt (2), Martin Vigneault et Charles Boulianne. Pour les Gaulois, Philippe Deroy (2) et William Lepage ont touché la cible.

Le CA du Drakkar discutera

Si le match hors-concours de hockey Senior AA des Pionniers de Baie-Comeau du samedi 25 mars s’est tenu au Centre Henry Leonard, il n’est pas dit que le domicile du Drakkar sera le sien pour la suite.

« On va en parler en CA. On a collaboré pour ce match d’exhibition. Il reste à savoir leurs plans » a fait savoir la présidente du Drakkar Julie Dubé.

Elle émet toutefois une petite crainte en termes de monde (spectateurs) pour les deux clubs. « On ne voudrait pas être compétiteur ni mettre des bâtons dans les roues. Tout est à regarder pour que ça soit win-win. »

Mme Dubé était contente de voir une bonne foule assister au match, au lendemain d’une salle comble pour le dernier match local du calendrier régulier pour le Drakkar. « Ça démontre que les gens ont soif de hockey. »

De son côté, le nouveau maire de Baie-Comeau était du nombre des spectateurs. Il s’est dit content de voir une foule nombreuse. « On ne peut être contre la vertu ». Il soutient que ce sera au conseil d’administration du Drakkar de voir quelle collaboration il peut y avoir avec l’équipe Senior AA si elle intègre la Ligue de la Côte-Nord. « Il y a moyen de regarder pour ça », a dit Michel Desbiens.

Galerie photo