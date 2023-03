La Bibliothèque humaine en tournée sur l’ensemble de la Côte-Nord

L’activité Bibliothèque humaine prend de l’expansion et la route de la Côte-Nord pour le printemps 2023. Toutes les informations se trouvent sur le site web de Loisir et Sport Côte-Nord ainsi que sur Facebook. Photo archives

Le 6 avril marquera le retour de la Bibliothèque humaine à Baie-Comeau. Grand nouveauté cette année : l’activité fera le tour de la Côte-Nord.

Le 5e événement de Bibliothèque humaine se tiendra au Château Baie-Comeau, organisé par Loisir & Sport Côte-Nord et soutenu par le programme Québec Amis des Aînés, en partenariat avec la Ville de Baie-Comeau.

Cette activité, qui a connu quatre premières éditions à l’automne, est l’endroit parfait pour échanger et entendre les histoires de livres humains, soit les aînés de la région.

Pour cette occasion, la bibliothèque humaine sera jumelée avec l’exposition Hauterive : Vues d’Hier.

Que ce soit pour entendre des contes, des parcours de voyageurs ou encore des histoires oubliées, cette collection de portraits permet à tous de revivre de grands récits d’époque.

« Je pense que le concept de bibliothèque humaine, de dire à quelqu’un qu’il deviendra un livre vivant, ça devient intéressant dans le sens où on peut se canaliser sur un chapitre de leur vie. Ça amène nos personne à se rappeler des détails et des histoires qui clarifient la mémoire et ainsi le raconter à d’autres », indique Jérémie Fougères-Landry, agent de développement en loisir culturel à l’Unité régionale Loisir & Sport Côte-Nord.

Le Château Baie-Comeau accueillera les ainés le jeudi 6 avril en après-midi, tandis qu’une causerie libre sur l’histoire de Baie-Comeau aura lieu le matin.

Tournée de la Côte-Nord

Après ce premier arrêt du printemps à Baie-Comeau, la Bibliothèque humaine se dirigera vers Tadoussac, pour ensuite faire escale à Forestville, Fermont, Port-Cartier et finalement Havre-St-Pierre.

« Je veux couvrir le territoire et voir ce que les aînés ont à raconter, un peu partout sur la Côte-Nord », mentionne M. Fougères-Landry. Ce dernier rappelle que l’an dernier, c’était la chance de tester le projet et ainsi constater la réponse, à Baie-Comeau comme à Ragueneau.

« Les histoires, c’est ça le cœur du projet. Mais, on a pu voir que le lieu est très intéressant, car il crée l’ambiance. Plus le lieu est riche en culture, plus les histoires sont faciles à raconter », déclare l’agent de développement.

Les partenaires ont peu à peu embarqué dans le projet qui désirait s’étendre dans les autres villages de la Côte-Nord, là où les histoires sont toutes exceptionnelles à leur façon. Le printemps sera donc extrêmement chargé, mais la possibilité d’étendre le concept durant l’été reste présente.

Des livres vivants

« Il y a un défi d’aller chercher nos livres vivants. On a besoin des gens. C’est un projet qui est rassembleur, unificateur et on a besoin que les gens nous présente leurs aînés », soutient Jérémie Fougères-Landry.

Selon lui, la gêne reste présente lorsque les aînés embarquent dans projet. En revanche, c’est la magie du moment qui met à l’aise les raconteurs comme les personnes venues entendre les histoires passionnantes de notre patrimoine.

« La culture d’échanger des histoires n’est pas si présente. C’est sur cela qu’on travaille. Je souhaite que ça devienne plus naturel pour quelqu’un de prendre une demi-heure et venir se documenter, flairer ce qu’il y avait dans le passé. Nous ne sommes pas habitués de prendre ce temps-là pour écouter les histoires. Je pense que ça gêne au départ, mais le résultat est merveilleux », conclut M. Fougères-Landry.