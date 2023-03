Les Beaulieu épatent encore en ski alpin

Élise Beaulieu et son frère Vincent se démarquent toujours en ski alpin. La fin de saison approche et ils reviennent tous deux d’un championnat provincial avant d’aller vers les CanAms pour Vincent et aux Championnats canadiens de l’est pour Élise.

D’abord, Élise s’est illustrée au Critérium provincial U16 à Mont-Sainte-Marie, du 7 au 12 mars. Après les cinq jours de compétition, Élise s’est classée 21e au cumulatif. En détail, elle est arrivée 21e et 17e dans les deux courses de slalom.

En slalom géant, la jeune sportive a terminé 11e de la première descente et 21e de la deuxième. En super géant, la skieuse a franchi le fil d’arrivée en 40e position.

Élise Beaulieu en est à sa première année U16 et aussi sa première année à demeurer à Québec, sans sa famille, pour s’y entraîner dans le club élite régional de la zone Québec.

Elle participera du 29 mars au 2 avril au Championnat canadien de l’est qui regroupe le Québec, l’Ontario, les provinces atlantiques ainsi que les états du Nord-est américain (Maine, Vermont, New Hampshire).

La compétition aura lieu dans les pentes où Élise s’entraîne régulièrement, au Mont-Sainte-Anne.

Son adaptation de vivre dans une nouvelle ville, aller dans une nouvelle école s’est bien déroulée. « Elle est full autonome, elle ne s’ennuie pas et ses résultats scolaires ont explosé même si elle doit s’absenter souvent », indique le papa Ian Beaulieu, visiblement fier.

Vincent dans une de ses descentes.

Du côté de Vincent, qui en est à sa première année dans le U14 à 12 ans, il aura 13 ans le 16 avril et il est classé 2e de son année d’âge, selon son père. Il a également participé à ses propres championnats provinciaux au Relais et à Stoneham, la semaine dernière.

« Quand un athlète finit dans les 15 premiers au championnat provincial, l’étape suivante c’est les CanAms », explique M. Beaulieu.

Les résultats de Vincent au slalom sont épatants. Il s’est classé 12e et 8e, des deux descentes de slalom et 7e et 13e du slalom géant. Au slalom super géant, Vincent a pris la 9e place.

Il y avait également des tests d’habiletés techniques qui a permis au jeune Beaulieu de se faufiler en 5e place. Au cumulatif du championnat provincial, Vincent termine donc au 9e rang.

Il ira ensuite aux CanAms, aux mêmes dates que sa sœur. « Papa est déchiré, je vais être obligé de voir juste un des deux », se désole Ian Beaulieu.

La plus jeune de la famille Marianne fera, quant à elle, le Défi alpin provincial.

Le Journal surveillera les résultats des jeunes Beaulieu à ces compétitions relevées.