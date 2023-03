Les bacs bruns sont arrivés, mais le compostage n’est pas pour demain

Les bacs bruns sont arrivés, toutefois le compostage pourrait commencer seulement au printemps 2024 ou au plus tôt, à l’automne. Photo courtoisie

Les bacs bruns ont été livrés à la Régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan (RGMRM). Le compostage devrait donc s’amorcer au plus tard au printemps 2024.

Il est possible que le compostage soit déployé plus tôt dans la Manicouagan. La RGMRM attend son certificat d’autorisation du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Le dépôt de la demande s’est fait juste avant les fêtes alors que la RGMRM venait tout juste d’avoir la confirmation de son éligibilité comme cadeau de Noël.

» Notre dossier est en attente de traitement. Dès qu’on a le certificat d’autorisation, on va pouvoir entamer la construction de la plateforme de compostage qui sera faite en asphalte « , souligne Isabelle Giasson, directrice générale à la RGMRM.

L’organisme est prêt à aller en appel d’offres pour la construction de la plateforme. Les bacs, de 240 ou 360 litres, plus un mini-bac de cuisine, seront livrés à chaque résidence de la Manicouagan en temps et lieu.

Quand le compostage débutera dans la Manicouagan, les huit municipalités desservies par la RGMRM feront partie de plus de 600 municipalités au Québec qui ont déjà entamé le compostage.

Mme Giasson invite les gens qui veulent suivre l’évolution du dossier ou avoir plus d’informations sur le compostage à visiter la section bacs bruns de son site web.

Les deux grandeurs de bacs bruns ainsi que le mini-bac de cuisine.