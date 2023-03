Mille repas concoctés pour l’Escale

Les Cuisines solidaires – édition relève est une initiative de la Tablée des chefs, et ce, depuis 20 ans. C’est la première fois que le Centre de formation professionnelle (CFP) de l’Estuaire y participe et les 1 000 portions concoctées par les élèves en cuisine ont été remises au Comptoir alimentaire l’Escale.

Les trois élèves apprentis cuisiniers ont passé la journée du 21 mars à couper les légumes et éplucher les pommes de terre qui font partie de la recette fournie par la Tablée des chefs. D’ailleurs, tous les ingrédients proviennent de la Tablée ainsi que les barquettes de huit et deux portions qui seront, par la suite, acheminées au Comptoir alimentaire l’Escale.

« Ça fait depuis 2006 que j’enseigne pour la Tablée des chefs à des jeunes qui sortent des familles et des foyers d’accueil pour leur apprendre la base de la cuisine », indique l’enseignante au CFP de l’Estuaire, Martine Cantin. « Un moment donné, j’ai vu passer ça et j’ai appelé. Qu’est-ce qui se passe, les régions n’embarquent pas. J’ai décidé d’embarquer parce notre comptoir alimentaire aussi a besoin de bouffe », ajoute-t-elle.

La recette est la même pour tous partout au Québec et fournit par la Tablée des chefs, de même que tous les ingrédients. Cette année, c’est un parmentier de porc et légumineuses qui contient les quatre groupes alimentaires. Pour faire les 1 000 portions, ça prend, entre autres, 75 kg de pommes de terre, 72 kg de porc haché, 36 conserves de légumineuses d’un format de 2,84 kg et 36 kg de légumes congelés.

Le lendemain était donc consacré à exécuter la recette. « On a commencé à saisir les oignons, la viande. Dans la cuve, on a les patates qui sont en train de cuire, on va y aller par deux fois parce qu’on ne veut pas que la purée refroidisse et soit dure à placer. Dans l’autre cuve, on a les tomates et les légumineuses qui sont en train de chauffer », explique l’enseignante.

Il y a également un projet-pilote qui intéresse Mme Cantin. « Ce serait des soupes-repas qu’on ferait toutes les deux semaines. On essaie d’embarquer la région dans ce projet-pilote. La personne de la Tablée des chefs m’a dit que c’est plus facile d’organiser une région, elle a dit : vous vous débrouillez et les contacts sont faits avec le comptoir alimentaire, c’est plus facile ».

Programme de cuisine

Il n’y a que trois élèves présentement qui étudie la cuisine au Pavillon des Baies du CFP et comme c’est en enseignement individualisé, ils en sont tous à des étapes différentes de leur cheminement. Durant les portes ouvertes virtuelles, il y a eu plus d’une soixantaine d’élèves qui ont participé à la section cuisine et plusieurs ont même manifesté leur intérêt à venir essayer Élève d’un jour.

« Je lisais un article dans la revue de presse de l’événement et il y a un jeune élève en cuisine qui parlait. C’est un jeune qui lui-même, dans sa jeunesse, avait beaucoup bénéficié des banques alimentaires et qui était tellement fier de redonner à sa communauté », indique Patricia Lavoie, régisseuse aux communications au Centre de services scolaire (CSS) de l’Estuaire.

« Déjà depuis le début de l’année scolaire, nos jeunes se sont impliqués dans la préparation de collations pour des écoles primaires. On regarde pour développer quelque chose parce qu’il y a des besoins dans d’autres écoles », ajoute Mme Lavoie.

« Les élèves se sentent utiles et investis », renchérit Mme Cantin.

Un des élèves, Nathan Gauthier, est content de pouvoir aider. « Ça me fait plaisir de pouvoir servir des personnes qui sont dans le besoin. C’est une des raisons pourquoi je fais ma formation de cuisine justement. Ils en ont besoin. Et ça l’air vraiment bon, la recette. Faire plaisir au monde, c’est vraiment une de mes affaires préférées, de voir le monde sourire, ça fait chaud au cœur. »

Nathan pense se diriger vers un travail dans une résidence de personnes âgées, « parce que c’est plus calme ». Il étudie en cuisine depuis le mois d’août et prévoit terminer aux alentours de novembre.