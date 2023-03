Loïc Marin impressionne au patinage de vitesse courte piste

Loïc Marin, 12 ans, a participé aux Championnats canadiens de l’est qui se sont tenus à Oakville en Ontario. Il en revient avec une médaille de bronze autour du cou en relais mixte.

Loïc Marin fait du patinage de vitesse courte piste depuis l’âge de cinq ans, avec son frère jumeau Loucas. Le Championnat canadien de l’est est l’une des premières compétitions à laquelle il a dû faire face seul, puisque son frère ne s’est pas qualifié pour participer aux Championnats canadiens de l’est, même s’il était sur place dans les gradins comme remplaçant en cas de besoin.

Classé 11e au Canada, Loïc a amélioré plusieurs temps personnels. Il a terminé 7e au 800 m et 1 500 m et 8e au 400 m. Au relais mixte sur 2 000 m, il a participé avec un autre québécois et deux jeunes Québécoises pour remporter la médaille de bronze.

« Ça faisait plusieurs années qu’on n’avait pas eu de représentants de Baie-Comeau sur la scène canadienne », mentionne l’entraîneur de Loïc, Serge Morin.

« À la première course, je voyais qu’il était stressé, mais plus les heures avançaient plus il se sentait à l’aise, ça paraissait », indique la mère de Loïc, Marie-Ève Morin. Malgré les 13 heures de route, Loïc est heureux d’avoir participé à cette compétition d’envergure.

« On allait là pour le plaisir et vivre une expérience, mais on a montré qu’on est capable de compétitionner avec les grands centres », souligne l’entraîneur.

La prochaine compétition de Loïc et son frère seront le Championnat québécois des 10-11-12 ans, les 1er et 2 avril à Laval où quatre autres jeunes du Club de patinage les Rapidos participeront également.

L’entraîneur Serge Morin participera au Championnat des maîtres en patinage de vitesse à Amsterdam du 21 au 23 avril.