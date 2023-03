Traité Petapan : Québec tire de la patte

Si le gouvernement fédéral a réussi a tenir parole et à s’entendre, avant le 31 mars, avec les négociateurs du Regroupement Petapan sur les enjeux du projet de Traité, on ne peut pas en dire autant du provincial.

« Nous sommes évidemment déçus que le Québec ait encore besoin de temps, alors qu’on est en négociation depuis plus de 40 ans, et près de 20 ans depuis la signature de l’Entente de principe d’ordre général signée en 2004 », déclare le chef de la communauté d’Essipit, Martin Dufour, par communiqué. « On accepte que le gouvernement se donne quelques semaines pour attacher certains éléments de son côté mais, pour nous, il est temps de passer à une autre étape ».

Les chefs du Regroupement Petapan affirment qu’ils iront tout de même de l’avant avec la phase de consultation dans les communautés qui était prévue.

« Même si on attend un retour du Québec, ça ne change pas, pour l’instant, le plan prévu initialement, qui consiste à préparer une nouvelle phase d’information et de consultation auprès de nos membres, que nous dévoilerons d’ici les prochaines semaines », confirme Gilbert Dominique, chef de la communauté de Mashteuiatsh et porte-parole du Regroupement.