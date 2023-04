39e édition du Festival de la chanson de Tadoussac : place aux talents de toutes les générations

Les Vulgaires Machins prendront d’assaut le village pour présenter leur premier album depuis plus d’une décennie, Disruption. Photo Gaëlle Leroyer

Le Festival de la chanson de Tadoussac, qui se déroulera du 15 au 18 juin, offre une programmation hétéroclite mettant en vedette la francophonie d’ici et d’ailleurs tout en misant sur la relève pour sa 39e édition.

Plus d’une quarantaine d’artistes se produira sur l’une des 15 scènes intérieures et extérieures aménagées partout dans le village du jeudi au dimanche. En plus d’inviter de grands noms, le Festival laisse cette année une place importante à la relève.

Des monuments de la chanson québécoise seront au rendez-vous dont Chloé Sainte-Marie, Luc De Larochellière et Vulgaires Machins.

L’événement culturel laissera le soin aux artistes bien établis de la scène québécoise comme Les Sœurs Boulay, Valaire, Philippe B et Ingrid St-Pierre d’animer ses espaces de spectacle.

Les Sœurs Boulay fêteront leurs 11 ans de carrière et feront la promotion de leur nouvel album sorti en 2022, Échapper à la nuit. Photo Courtoisie

L’Acadie sera également à l’honneur avec les groupes Les Hôtesses d’Hilaire, BAIE, Caroline Savoie, La Patente et Peanut Butter Sunday.

Les chemins d’écriture, complices des carrières d’artistes comme Lisa LeBlanc ou Émile Bilodeau, fêtent leur 20e année.

Pour l’occasion, huit artistes émergents seront révélés au public : Antoine Aspirine, Arielle Soucy, Flora Luna, JeanDo, Jeanne Laforest, Samuel Bourgeois et Tom Chicoine ainsi qu’un ou une dernière artiste à confirmer.

Pour la 39e édition, les spectacles seront présentés dans l’église (scène Québecor), à l’hôtel Tadoussac (scène Desjardins) et dans quelques restos-bars (Pub de la micro, Le Gibard), en plus des lieux extérieurs tels qu’à la scène La Halte de la STQ, avec vue sur le Fjord. Le parvis de l’église accueillera quant à lui des prestations surprises.

Les concerts en pleine nature Loto-Québec font leur retour, afin que les festivaliers puissent profiter pleinement de la beauté des paysages de Tadoussac.

Le tour du village, qui comporte trois prestations dans des lieux secrets, revient avec des concerts à la plage, à l’Anse à la barque et au tour de L’Islet.

Pour nourrir et abreuver les festivaliers, un mini village sera créé au cœur même des activités où l’on pourra y trouver des espaces à feu, une offre gourmande locale, de nombreuses bières brassées par des microbrasseries de la région et un espace cocktail mettant en valeur les spiritueux nord-côtiers.