Les Wildcats prennent les devants dans la série

La partie aurait pu se terminer à la faveur de l’une ou l’autre des équipes, chacune ayant eu des moments de domination dans la partie. Pourtant, ce sont les Wildcats qui s’envolent avec la victoire 5-2.

Signe que les séries sont bien amorcées, le crabe lancé sur la glace au CHL a volé la vedette au chanteur de l’hymne national avant la partie.

En première période, le Drakkar allait bénéficier d’un avantage numérique, cependant Louis-Charles Plourde est chassé quelques secondes plus tard pour avoir accroché. Une minute dans le quatre contre quatre et un joueur des Wildcats, Yoan Loshing, est envoyé au cachot. C’est ce même Loshing qui a déjoué de la pointe Olivier Ciarlo pour donner l’avance aux Wildcats.

Cette première période est à l’avantage des Wildcats au chapitre des tirs au but avec 12 contre 9 pour le Drakkar qui a manqué quelques belles occasions de déjouer le cerbère de Moncton, Jacob Steinman.

Tôt dans le deuxième engagement, le Drakkar profite de deux avantages numériques. Le deuxième est le bon et permet au Drakkar d’égaliser les comptes. Louis-Charles Plourde est bien posté devant le filet pour loger la rondelle derrière Steinman avec l’aide de Matyas Melovsky et de Félix Gagnon.

Félix Gagnon prend le chemin du banc des punitions et les Wildcats en profitent rapidement pour reprendre l’avance avec un but de Connor Trenholm. La troupe de Jean-François Grégoire réplique sans attendre et Louis-Charles Plourde fait la passe derrière le filet à Charles-Antoine Dumont qui remet la rondelle dans le filet.

Le Drakkar a un autre avantage numérique, mais a bien failli se faire jouer un tour alors qu’un joueur des Wildcats part en échappée. Toutefois, Olivier Ciarlo fait l’arrêt de la jambière au grand soulagement des partisans.

Les esprits s’échauffent en fin de deuxième tiers et ce sont d’abord deux joueurs de part et d’autre qui retraitent au vestiaire avec moins de deux minutes à faire à la période. Cinq secondes plus tard, un joueur de chaque équipe écope aussi d’une punition, cette fois pour conduite non sportive à Matyas Melovsky et Vincent Labelle.

Les Wildcats reprennent l’avance alors qu’il reste un peu plus de 13 minutes à la partie avec un but de Thomas Auger récupérant la rondelle qui avait d’abord frappé le poteau. L’intensité est à son comble et quelques escarmouches éclatent.

Alors que les patineurs baie-comois joue à trois, Olivier Ciarlo se fait bombarder, cependant il réalise quelques arrêts fumants qui lui vaut les applaudissements bien sentis des partisans. Le Drakkar met de la pression sur le Wildcats pour tenter de niveler la marque, cependant ce sont plutôt les Wildcats qui s’élancent et envoient le disque dans le haut du filet. Après révision, le but est refusé et la marque demeure à 3-2 en faveur de Moncton.

Les Wildcats confirment leur victoire avec deux buts dans un filet désert, le premier avec une minute à faire au match et le deuxième à 20 secondes de la fin.

L’action se poursuit mardi, 19 h, au centre Henry-Leonard pour le quatrième match de la série.