Les nouveaux arrivants dans la mire du comité de la Fête des couples

Le comité de la Fête des couples est à l’œuvre pour faire un succès de l’édition 2023 et il en profite pour courtiser les personnes mariées issues de l’immigration en rappelant qu’il n’est pas nécessaire de s’être épousés à Baie-Comeau ou Pointe-Lebel pour y participer.

Le rendez-vous annuel existe depuis plusieurs décennies. Il vise à célébrer les 5e anniversaires de mariage, ainsi que les 10e, 15e et autres multiples de 5. À compter de 50 ans de mariage, les couples des trois paroisses concernées peuvent s’y rendre chaque année.

Annulée en 2020 et 2021 en raison des consignes sanitaires, la fête a pu se tenir en octobre 2022, mais pas en mai comme à l’habitude. À peine 23 couples s’y sont inscrits. En ajoutant leurs enfants et leurs petits-enfants, 63 repas ont été servis.

La présidente du comité, Sylvie Thibeault, reconnaît que l’affluence est en diminution. « Avant, c’était 100 repas et plus de servis », fait-elle remarquer.

Aussi, plusieurs participants font partie du groupe des 50e anniversaires de mariage et plus. « Les jeunes couples, on n’en a pas. L’an passé, on a eu un seul cinq ans et ça faisait des années qu’on n’en avait pas. »

Mme Thibeault pense que des personnes n’y participent pas parce que leur mariage a été célébré ailleurs, alors qu’elles pourraient s’inscrire. « Il y a de plus en plus d’immigrants et ils ne participent pas », déplore-t-elle, d’un ton triste. Pourtant, ils prennent part en grand nombre aux célébrations religieuses.

En détail

La Fête des couples pour les résidents des paroisses Saint-Jean-Eudes, La Nativité-de-Jésus et Fatima aura lieu le 20 mai. Après une célébration à la cathédrale Saint-Jean-Eudes à 15 h 30, les participants se dirigeront à la salle des Chevaliers de Colomb 3094, au 10, avenue Roméo-Vézina, pour un souper cinq services.

La soirée musicale sera sous la responsabilité de Sylvie Morin. La date limite pour s’inscrire est fixée au 30 avril. Les personnes intéressées doivent composer le 418 589-2370, poste 1.