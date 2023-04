Anthony Lavoie finaliste au trophée Marcel-Robert

Le joueur du Drakkar, Anthony Lavoie, fait partie des 18 finalistes sélectionnés pour le trophée Marcel-Robert remis au joueur qui allie le mieux les performances sur la glace et à l’école. Ce trophée fait partie des prix remis au Gala des rondelles d’or de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Anthony a été sélectionné par son équipe et il obtient une bourse de 400 $ avec cette nomination. Parmi tous les joueurs sélectionnés, trois d’entre eux recevront une bourse additionnelle de 600 $ et le grand gagnant qui sera décerné Joueur-étudiant de l’année remportera une bourse de 1 500 $.

« Les candidats ont démontré de la discipline, de la persévérance et un grand sens de l’organisation dans leurs études. Ils ont pu également compter sur l’excellent soutien des enseignants, de nos partenaires scolaires ainsi que des conseillers pédagogiques, ce qui a contribué à leur réussite scolaire. Je désire féliciter les 18 candidats qui ont été sélectionnés comme Joueur-étudiant de l’année dans leur équipe », indique Nathacha Llorens, directrice des services aux joueurs de la LHJMQ.

Les trois finalistes devront passer une entrevue le 12 avril devant le comité de sélection composé de : Sébastien Fyfe, directeur général d’Alliance Sport-Études et de la Fondation Sport-Études de même que président du comité de sélection du trophée Marcel-Robert, Lyne Chantal Boudreau, professeure à l’Université de Moncton, Simon Gagné, ancien joueur et avocat et Mikaël Lalancette, journaliste aux sports pour Le Soleil.