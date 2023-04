L’avenir de TREQ discuté dans les prochaines semaines

Bien que la Coop TREQ semble être au ralenti depuis maintenant un an, il y aura bientôt du mouvement.

Lancée à l’été 2020, la coopérative aérienne TREQ avait suscité beaucoup d’espoir sur la Côte-Nord pour apporter une solution aux problématiques liées au transport régional aérien.

Le point sur la situation de la coopérative sera fait, lors d’une assemblée générale annuelle qui devrait se dérouler dans les prochaines semaines, confirme Éric Larouche, président de la coopérative aérienne TREQ. Ce dernier n’a pas voulu commenter davantage la présente situation et n’a pas donné suite à nos demandes d’entrevue.

À noter que des postes seront à combler au sein de la coopérative. Son directeur général, Serge Larivière, et la déléguée régionale de la Côte-Nord, Mirka Boudreau, ne font plus partie du conseil d’administration.

Lors d’une conférence organisée en juin 2022 à Sept-Îles, M.Larivière avait indiqué que la mise en place du programme des billets à 500$ forçait TREQ à retourner à la planche à dessin pour trouver des solutions afin de relancer le projet.

De plus, le gouvernement du Québec n’avait jamais montré d’appui envers le projet. Le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, avait émis des doutes sur le plan d’affaires de la coopérative à l’hiver 2022. TREQ demandait alors un soutien financier de 4M$ de la part du gouvernement.

Réjean Porlier, l’ancien maire de Sept-Îles, suit de près le dossier du transport régional aérien. Il fut d’ailleurs l’une des voix les plus fortes en faveur du projet de la coopérative TREQ.

Selon lui, le manque de soutien du gouvernement du Québec envers la coopérative aérienne explique le fait que le projet n’a pu décoller.

Malgré tout, il reste convaincu qu’il s’agit de la solution pour offrir un meilleur service aérien pour les régions du Québec.

« On va espérer que TREQ se relève parce que la coopérative a mangé plusieurs coups avec des ministres et des premiers ministres qui n’en voulaient pas », affirme M. Porlier.

TREQ représente une solution pour ramener les gens dans les aéroports parce que ceux-ci les ont fuis en raison du manque de fiabilité, selon Réjean Porlier.

Billet à 500$, un échec

Lancé il y a un peu moins d’un an par le gouvernement, le programme des billets à 500$ devait servir de solution aux problèmes dans le transport aérien. Un an plus tard, il s’agit d’un échec, selon M. Porlier.

« Le constat est clair, c’est un échec. Pourtant le gouvernement continu avec cette solution. Il y a un déni de leur part pour ne pas adresser le vrai problème, qui est le manque de concurrence », affirme-t-il.