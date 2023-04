Serge Lepage reçoit la Médaille du député

Le bénévole de tous les instants chez Opération Enfant Soleil dans la Manicouagan, Serge Lepage, a eu droit à un grand honneur, mercredi, en recevant la Médaille du député.

Le représentant de la circonscription de René-Lévesque à l’Assemblée nationale, Yves Montigny, a voulu ainsi souligner ses 25 ans d’implication pour la cause des enfants malades et les 700 000 $ et plus amassés pendant toutes ces années pour Opération Enfant Soleil.

» C’est juste extraordinaire et ça mérite définitivement une médaille de l’Assemblée nationale! », a déclaré le député, avant de remercier le récipiendaire de ce qu’il fait pour la région. « Tu es un Nord-Côtier d’exception », lui a-t-il dit.

Le 5 avril, dans l’enceinte de l’Assemblée nationale, M. Montigny avait présenté un vibrant hommage à M. Lepage. « Aujourd’hui, il y a des jeunes Nord-Côtiers qui doivent leur vie à Serge », avait-il alors souligné, rappelant que les dons recueillis avaient permis l’acquisition d’équipements en pédiatrie à la fine pointe de la technologie.

Mentionnons que la Médaille du député était connue auparavant comme la Médaille de l’Assemblée nationale.

Un exemple parmi tant d’autres :