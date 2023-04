Cinq gymnastes de Baie-Comeau se qualifient parmi les meilleures au Québec 

Du 17 au 19 avril, les meilleurs gymnastes du Québec compétitionneront en Estrie pour tenter de se qualifier aux championnats canadiens. Cinq d’entre eux proviennent du Club de gymnastique de Baie-Comeau.

C’est en raison de deux compétitions de calibre provincial, l’une à Baie-Comeau et l’autre à Drummondville, que les cinq gymnastes ont pu se tisser une place parmi les meilleures au Québec.

Amélie Savard, entraineuse en chef pour le club de gymnastique de Baie-Comeau les cite en modèles au sein du club. « Ce sont des filles hyper travaillantes, autant à l’intérieur des compétitions qu’aux entrainements. Elles se démarquent grâce à leur détermination et leurs ambitions. Elles affrontent leurs peurs et elles essaient de nouveaux mouvements. Elles ont travaillé très fort toute l’année pour présenter leurs routines ».

Madame Savard, explique que ces cinq athlètes s’entrainent quatre fois par semaine pour un total de douze heures.

Rose Tremblay et Anaëlle Bernard se sont classées parmi les 84 meilleures dans leur catégorie N4 11-12 ans. Zoé Ross s’est inscrite dans les 40 premières dans la catégorie N4 13-14 ans. Du côté de Noémie Lavoie pour le groupe d’âge 13-14 ans et Élise Tremblay chez les 15 ans et plus, elles sont toutes les deux issues de la catégorie N6. Elle devait se qualifier dans la liste des 84 premières dans leur catégorie d’âge respective. En plus, quatre des cinq athlètes compétitionnaient pour la toute première fois sur la scène provinciale.

Pour les autres membres du club, la saison des compétitions est maintenant terminée. Toute l’organisation travaille actuellement sur leur gala de fin d’année qui sera présenté les 13 et 14 mai au Stade Médard-Soucy du cégep de Baie-Comeau. Les cinq athlètes provinciales du club présenteront d’ailleurs leur routine individuelle.