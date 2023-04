Une pétition de 1 000 noms pour la réouverture

Les maires de Chute-aux-Outardes et Ragueneau, Christian Malouin et Raymond Lavoie, souhaitent que la Caisse Desjardins de Manic-Outardes règle ses problèmes de pénurie de main-d’oeuvre et rouvre les centres de services de leurs localités.