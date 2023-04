Famille recherchée pour un jeune adulte déficient à Baie-Comeau

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord recherche une personne, un couple ou une famille désirant accueillir, dans son milieu de vie, une jeune adulte présentant une déficience intellectuelle afin de l’accompagner dans son quotidien et de lui fournir des services de soutien et d’assistance nécessaires à sa condition.

Il s’agit d’un hébergement en tant que ressource de type familial (RTF). Les personnes qui opèrent une

RTF reçoivent une compensation financière pour les services offerts établie par le ministère de la Santé et

des Services sociaux. Cette compensation est indexée annuellement.

Qui peut devenir une RTF?

Toute personne :

– majeure vivant seule ou en famille, ayant un milieu de vie (locataire ou propriétaire) présentant un

potentiel pour accueillir des usagers en perte d’autonomie;

– désireuse de faire la différence dans la vie de ces personnes et prête à consacrer du temps et de

l’énergie dans un tel projet;

– désireuse d’offrir un milieu de vie chaleureux, stimulant, sécurisant et apaisant;

– prête à collaborer avec les intervenants du CISSS de la Côte-Nord ainsi qu’avec les familles afin de

soutenir l’usager dans ses besoins.

Les personnes intéressées peuvent transmettre leurs coordonnées à France Fortin, par courriel, à france.fortin.09cisss@ssss.gouv.qc.ca.

Par la suite, une intervenante communiquera avec elles pour donner plus d’informations et expliquer le processus permettant de devenir RTF.