Semaine des bières de microbrasserie : une soirée dégustation à la St-Pancrace

La microbrasserie St-Pancrace de Baie-Comeau est la seule représentante de la région à proposer une activité dans le cadre de la 10e édition de la Semaine des bières de microbrasserie du Québec qui débute aujourd’hui.

Les citoyens de toutes les régions sont invités à participer aux activités prévues aux quatre coins du Québec, pour célébrer la bière locale du 21 au 30 avril.

L’entreprise St-Pancrace propose une visite guidée des installations à l’usine de la microbrasserie pour en connaître plus sur la production de bière.

Les amateurs de bières pourront découvrir les dessous de la confection de leurs produits favoris. Une dégustation dans une ambiance 5 à 7 sera animée par l’équipe le 27 avril.

De plus, la visite des lieux ouverts au public sera une première depuis mars 2020. L’entreprise avait cessé ce genre d’activités dû à la pandémie de la COVID-19.

Pierre-Antoine Morin, copropriétaire de la microbrasserie St-Pancrace, explique que cette soirée sera d’autant plus intéressante puisque, depuis trois ans, la microbrasserie a innové et a mis sur pied plusieurs nouveaux projets.

« On s’est dit que c’était une occasion d’inviter les gens pour présenter ce qu’on fait. Il y en a peut-être qui ont déjà vu nos installations, mais ils pourront jeudi voir les nouveaux projets depuis trois ans. Je pense à l’augmentation de capacité de production, nos barils et nos façons d’opérer sur nos nouveaux produits comme les sans alcool et nos eaux pétillantes alcoolisées. »

Selon l’entrepreneur, cette deuxième semaine des bières de micro du Québec est une occasion qui donne un certain élan pour la saison estivale qui est à nos portes.