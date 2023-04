Célébrer l’entrepreneuriat dans les communautés noires du Québec

Une entrepreneure de Baie-Comeau s’est démarquée à titre de finaliste au tout premier gala de reconnaissance des entrepreneurs noirs du Québec.

Valerie Kouangue Djapa a été nommée dans la catégorie Entreprise en région pour sa compagnie VI2vals Immigration Inc. « Il y avait de très beaux projets entrepreneuriaux qui ont été présentés », lance celle qui a posé sa candidature afin de mettre en valeur son projet.

Même si cette dernière n’a pas remporté, elle est très heureuse d’avoir participé l’événement. « Ç’a été une très belle soirée. Pour moi, c’est important de briser les stéréotypes et de profiter des occasions de réseautage », ajoute-t-elle.

Reconnaissance

Ce premier événement unique au Québec est le fruit du travail acharné du Fonds Afro Entrepreneurs, qui souligne ses 15 ans cette année. Il s’agit d’une organisation dédiée exclusivement aux entrepreneurs des communautés noires. « Depuis 15 ans, on travaille avec les entrepreneurs en leur offrant du financement, mais on veut aussi les accompagner dans le démarrage de leur entreprise et ensuite, dans leur croissance », explique Jaël Élysée, directrice du Fonds Afro-Entrepreneurs.

Le gala s’est tenu le 20 avril à Montréal. « Pour nous, de faire cette célébration est un moyen de mettre en lumière les entrepreneurs de ces communautés », ajoute la directrice, précisant qu’il s’agit de la première initiative mise en place pour les gens de cette communauté.

Un appel à candidatures a été lancé à travers la province et a interpellé près de 70 personnes. « Souvent les entrepreneurs travaillent très fort, mais dans l’ombre. Notre objectif, c’est de reconnaître, chaque année, au moins une dizaine d’entreprises issues des communautés noires », souligne Mme Élysée.

Le Fonds Afro-Entrepreneurs a également annoncé son nouveau partenariat avec la Fondation Chagnon ainsi que la continuité de celui avec Filaction.

