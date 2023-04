Renouer avec le passé grâce à la Revue d’histoire

Le nouveau numéro de la Revue d’histoire de la Côte-Nord vient de sortir. Deux lancements officiels sont prévus cette semaine à Baie-Comeau et à Sept-Îles. Photo courtoisie

Le nouveau numéro de la Revue d’histoire de la Côte-Nord vient de sortir et un double lancement l’attend cette semaine.

Réalisée par la Société historique de la Côte-Nord à Baie-Comeau et la Société historique du Golfe à Sept-Îles, la revue fera l’objet d’un lancement le 26 avril dans la première ville et le 29 dans la seconde.

À travers ses 80 pages, la publication propose 12 articles abordant une kyrielle de sujets plus intéressants les uns que les autres sur le territoire de Tadoussac et à la Basse-Côte-Nord.

Les lecteurs pourront y découvrir une série de 23 photographies rappelant les débuts de Baie-Comeau entre 1930 et 1942. Elles proviennent de fonds d’archives acquis récemment de Frederik Gerard Thompson, Salvator Guinta et Suzan Walsh.

Un texte d’Émilie D’Astous porte sur celle dont le nom a été donné à la bibliothèque publique de la ville de Baie-Comeau, Alice Lane. À cela, ajoutons un papier relatant l’histoire du plus vieux centre commercial de la Côte-Nord, en l’occurrence le centre Laflèche et un autre, de l’archiviste Catherine Pellerin, abordant la période où les Nord-Côtiers votaient en retard à l’époque des élections différées et des paris électoraux.

La lettre écrite par un grand-père à son petit-fils pour lui parler du Baie-Comeau de son enfance et de la communauté anglophone dont il faisait partie, œuvre d’Éric Mikkelborg, est aussi à souligner.

Sept-Îles et l’est

La nouvelle édition de la Revue d’histoire permet également une intrusion dans l’époque du boom minier des années 50 avec la reproduction d’un reportage publié en 1953 dans le magazine Maclean’s pour dépeindre la frénésie vécue à Sept-Îles à l’époque.

Il y a aussi un texte signé Claudette Villeneuve concernant les maires qui se sont succédé à la municipalité de Sept-Îles depuis 1904.

Dans un autre article, Stefan Marchand décrit la vie en Basse-Côte-Nord en 1886 à partir de récits de voyage de John Uriah Gregory. L’artiste Emilie Pedneault raconte aussi son expérience à Tête-à-la-Baleine à l’automne 2022 lors d’une résidence où elle est allée à la rencontre des aînés.

Un saut à Tadoussac en 1629 permet de revivre un enterrement sous la plume de Pierre Rouxel et un autre à Natashquan en 1833 donne un nouveau reportage de Pierre-Olivier Combelles sur le peintre John James Audubon.

Soulignons l’hommage rendu à Guy Côté, ce féru d’histoire décédé en novembre dernier, par l’ex-président de la Société d’histoire du Golfe, Réjean Langlois. Pendant près d’une vingtaine d’années, le disparu a fait partie de l’équipe de direction de la Revue d’histoire.