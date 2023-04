Offrir aux femmes l’aide qu’elle n’a pas eue

Estelle Borgia, première femme policière à la Sûreté municipale de l’ex-ville de Hauterive, raconte son parcours et ses déboires dans un livre qu’elle souhaite sortir en décembre 2023. Photo Facebook Estelle Borgia

« Je veux continuer à aider. Je veux aider des femmes qui sont encore dans un milieu non traditionnel et qui subissent encore le type de harcèlement, de misogynie et de sexisme que j’ai subis. »

Avec son livre à paraître, Estelle Borgia souhaite faire la tournée des milieux non traditionnels et des maisons de femmes, entre autres, afin d’offrir des conférences pour sensibiliser à l’intimidation et au sexisme.

« Si moi j’ai pas eu d’aide, j’ai pas eu d’accompagnement dans des décisions importantes quand j’étais policière, je veux redonner, répondre à des questions », indique celle qui s’est tournée vers la relation d’aide dans une deuxième carrière qui aura duré 30 ans, dont 20 ans dans l’enseignement de la relation d’aide.

« La gestion des émotions, j’en connais. Je l’ai appliquée dans ma vie après et aujourd’hui, je veux redonner aussi cette partie-là à des gens qui souffrent, pour ne pas qu’ils abandonnent. Ces femmes-là, je veux les aider. »

Par son autobiographie d’une période sombre, l’auteure affirme que son intérêt n’en est pas un de vengeance, mais bien de se raconter dans un but de prévention pour d’autres personnes qui peuvent vivre des situations difficiles.

Elle veut lancer un message d’espoir. « Si quelqu’un vous dit que vous n’avez pas d’affaire là, croyez-les pas. Vous êtes là où vous devez être et restez-y. »