Le Club de judo Baie-Comeau se démarque

Les athlètes du Club de judo Baie-Comeau ont pris part à la compétition les 22 et 23 avril au Nouveau-Brunswick. (Photo : Caroline Lessard)

C’est à une compétition de calibre international que 14 judokas du Club de judo de Baie-Comeau ont pris part la fin de semaine des 22 et 23 avril à Edmundston au Nouveau-Brunswick.

L’athlète et responsable de la logistique des compétitions extérieures, Caroline Lessard, est extrêmement fière des jeunes qui ont combattu dans le cadre des Championnats de l’est du Canada. Selon la porte-parole, il s’agissait d’une première expérience à l’extérieur de la province pour quelques-uns d’entre eux.

Elle a qualifié le degré de compétition comme étant « très relevé ». Malgré ce haut niveau, plusieurs athlètes ont bien performé et certains ont même pu repartir avec une médaille.

Stéphane Talbot et Carl Trotier sont les deux entraîneurs qui ont accompagné les 14 athlètes dans les Maritimes.

Dans la catégorie U18 moins de 90 kilos, une médaille de bronze s’est accrochée au cou de Samuel Michaud-Lemieux. Une digne 7e place a été accordée à Alexis Brassard dans les moins de 66 kilos. Stéphane Talbot insiste sur le fait que Alexis « s’améliore et semble plus à l’aise à chaque compétition ».

Malheureusement, Machiel Talbot a dû arrêter la compétition à titre préventif en raison d’une blessure après deux victoires.

Chez les U14, une médaille de bronze a été gagnée par la judoka Charlotte Roberge-Poitras. Mention spéciale à Liam Rochette qui a remporté les grands honneurs en montant sur la première marche du podium dans la catégorie U14 même s’il est pourtant d’âge de la catégorie U12. Les entraîneurs ont expliqué que le jeune homme a « relevé avec brio le défi chez les U14 ».

Pour les U16 de moins de 55 kilos, Samuel Roberge a mérité la médaille de bronze. Finalement, les petits U12 ont bien représenté le club de judo Baie-Comeau. M. Talbot a applaudi leurs performances. « Ils ont bien fait ça! Il a d’ailleurs fallu six combats à Jeremy Côté et Thélio Talbot pour mettre la main sur leur médaille d’argent et de bronze respective. »

Olivier Poulin, de son côté, n’a pas réussi à monter sur le podium, mais a tout de même livré de rudes combats en plus d’acquérir beaucoup d’expérience, selon ses entraîneurs.

Prochaines compétitions

Pour les catégories U12 et U14, la saison des compétitions se poursuivra avec le Championnat de la Côte-Nord tenu à Sept-Îles le 6 mai. Pour les plus vieux, certains athlètes ont réussi à se qualifier à travers le circuit de compétitions pour les Championnats canadiens qui auront lieu du 18 au 21 mai à Montréal.

Galerie photo