575 jeunes inscrits à la 63e édition du tournoi de soccer scolaire de Baie-Comeau

Le soccer continue d’avoir la palme chez les jeunes de Baie-Comeau et des environs. L’Association de soccer mineur de Baie-Comeau (ASMBC) a reçu 575 inscriptions pour la 63e édition du tournoi de soccer scolaire qui tient du 24 au 30 avril au stade Médard-Soucy.

Les joueurs sont en provenance des écoles primaires et secondaires de Baie-Comeau, Pointe-Lebel, Chute-aux-Outardes, Pointe-aux-Outardes, Ragueneau, Forestville et Les Bergeronnes.

La popularité du tournoi scolaire ne se dément pas, selon l’organisation. « On a progressé cette année et avec 76 équipes et un total de 120 matchs à placer dans la semaine, disons que c’est toute une logistique » a affirmé Marc Richard, organisateur en chef de ce tournoi depuis la toute première édition.

Le soccer féminin est également à l’honneur alors qu’une catégorie sénior et des filles candidates aux Jeux du Québec 2023 croiseront le fer durant le tournoi.

« Par ailleurs, on remarque qu’il y a beaucoup de filles inscrites au tournoi cette année, donc nos efforts de promotion du soccer féminin portent fruit », constate M. Richard.

Grâce à ses commanditaires, l’Association de soccer mineur de Baie-Comeau peut offrir un service de cantine qui sera opéré par l’Accueil Marie de L’Incarnation du jeudi au dimanche.

« Ce généreux soutien permettra à l’organisme d’amasser des fonds, mais a également comme objectif louable d’abaisser les coûts pour que les jeunes et les familles puissent profiter du service de cantine. L’ASMBC annoncera également des dons à des organismes à la fin du tournoi. C’est un peu ça aussi cet événement : un bel esprit de communauté », a indiqué l’organisateur en précisant que les bénévoles et les parents accompagnateurs sont très présents encore cette année.

Enfin, soulignons que les inscriptions estivales de l’ASMBC sont en vigueur jusqu’au 30 avril. Déjà 230 inscriptions ont été reçues.