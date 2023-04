Le vaccin contre le zona offert gratuitement aux personnes de 80 ans et plus

Depuis le 27 avril, les personnes de 80 ans et plus et celles de 18 ans et plus dont le système immunitaire est affaibli peuvent prendre rendez-vous pour recevoir le vaccin contre le zona gratuitement.

Dès le mois de mai, il sera possible de se faire vacciner dans les centres de vaccination ainsi que dans les pharmacies. Pour prendre rendez-vous, les personnes visées peuvent le faire en lien sur Clic Santé ou encore par téléphone au 1 877-644-4545.

Ce nouveau programme de vaccination, mis de l’avant par le ministère de la Santé et des Services sociaux, a pour but de réduire le nombre de cas de la maladie et les complications qui y sont associées.

« Il comprend deux doses du vaccin inactivé contre le zona pour les personnes âgées de 80 ans et plus ainsi que pour les personnes immunodéprimées de 18 ans et plus », précise-t-on sur le site Web gouvernemental.

Jusqu’à une personne sur trois aura un épisode de zona au cours de sa vie, selon le ministère. La névralgie est la complication la plus fréquente.

« Il s’agit d’une douleur qui peut être ressentie plusieurs mois, voire des années sur le trajet du nerf atteint. Le risque de névralgie augmente avec l’âge et chez une personne dont le système immunitaire est affaibli », est-il expliqué.

Au Québec, chaque année, on dénombre environ 27 000 cas de zona ainsi que 600 hospitalisations et 10 décès causés par cette maladie.

La vaccination réduit le risque de développer le zona, mais aussi le risque de névralgie à la suite d’un épisode.

Des frais pour les 50 à 79 ans

Les personnes âgées de 50 à 79 ans peuvent aussi recevoir le vaccin pour réduire leur risque de développer la maladie. Toutefois, elles doivent payer pour le recevoir et les frais peuvent varier. Pour connaître tous les détails, elles doivent contacter leur clinique médicale ou leur pharmacie.