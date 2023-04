Marc Paquet guidé par la corneille

La créativité de l’artiste baie-comois Marc Paquet l’a transporté dans un cheminement sur le deuil. C’est ce qui transparaît dans sa nouvelle collection Corneille exposée à la Galerie Linda Verge à Québec.

« C’est en fin de compte un travail sur le deuil que j’ai fait », raconte l’artiste qui a malheureusement vécu le décès de son conjoint, quelques mois seulement après s’être unis dans les liens sacrés du mariage.

Un an plus tard, en septembre 2020, au moment de s’installer pour débuter son nouveau projet de dessins, l’idée de départ de Marc Paquet a pris une direction complètement différente. « La corneille revenait souvent dans mon dessin. J’ai finalement décidé de suivre pourquoi la corneille s’en vient », exprime l’artiste.

Il l’a donc travaillé durant deux ans. Lorsqu’il termine son dernier dessin, il regarde son travail et y constate son cheminement dans le deuil.

Marc Paquet a toujours été inspiré par le corps humain et a déjà exprimé des animaux dans ses dessins. En revanche, avec Corneille, c’est une nouvelle avenue qu’il se donne le droit d’explorer. « Représenter un animal seul, au centre des dessins, c’est la première fois que j’explore cela », indique-t-il.

Rappelons que la dernière exposition du Baie-Comois d’origine remonte à 2019 avec sa collection ayant pour thème principal les mains.

Étapes de deuil

La tristesse, la colère et la reconstruction sont parmi les étapes de deuil que l’artiste met de l’avant dans les 32 dessins de sa collection. « Il y a 32 façons de voir la corneille. Vous verrez aussi que tous les personnages sont à l’inverse et que la corneille s’envole », décrit celui pour qui, malgré la thématique, les œuvres restent lumineuses et apportent très peu de noirceur.

M. Paquet n’a reçu que de bons commentaires à la suite de son vernissage à la galerie plus tôt en avril. « Je sais que les gens étaient réceptifs à cela. Ça fait réfléchir et ça fait voir un autre côté au deuil », soutient le Baie-Comois.

Les dessins de Marc Paquet seront exposés à la Galerie Linda Verge à Québec jusqu’au 14 mai. Il prendra ensuite l’été pour profiter d’un bon repos avant de ressortir un ancien projet qu’il désire approfondir.