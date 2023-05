Place au tournoi d’improvisation

Des improvisateurs de partout au Québec donnent rendez-vous au public de Baie-Comeau et des environs du 5 au 7 mai au lieu culturel l’Alternative.

Organisée par la Ligue d’Improvisation de Baie-Comeau et des Régions Environnantes (LIBRE) et l’Ouvre-Boîte Culturel, cette deuxième édition du Tournoi Alternatif se veut une occasion de réunir les improvisateurs de plusieurs régions à Baie-Comeau.

« C’est un tournoi qui sert à faire rayonner l’improvisation à travers la province. Notre volonté c’est d’accueillir des équipes de toutes les régions du Québec », mentionne Mary-Maude Fournier, administratrice au conseil d’administration de la LIBRE.

« L’année passée, le tournoi a été un franc succès. Ça faisait longtemps qu’on n’avait pas vu de tournoi d’improvisation à Baie-Comeau », ajoute-t-elle, motivée à l’approche du tournoi. Cette dernière s’est réjouie que le public puisse y voir de nouvelles équipes de différents calibres.

C’est le vendredi à 19 h 30 que débuteront les matchs de qualifications afin d’arriver aux demi-finales le samedi soir. La finale se tiendra le dimanche suivie par la remise de prix.

Fin de saison

La saison de la LIBRE, qui a débuté à l’automne, se termine avec un dernier match d’improvisation le 18 mai.

Maintenant, la ligue propose des soirées régulières aux deux semaines, soit les jeudis. « Ensuite on a nos matchs spéciaux, comme le match dernièrement avec les arbitres habituels contre une équipe de la LIBRE », explique Mme Fournier.

« Ensuite, il y a le tournoi qui se veut un petit bonus, un bonbon », ajoute celle qui a occupé plusieurs chaises au conseil d’administration, dont celle de présidente.

Avant 2020, la LIBRE se produisait à la microbrasserie. Après, la pandémie a tout chamboulé, en raison des nombreuses restrictions, entre autres.

« Ça nous a un peu forcé à voir les alternatives et, sans jeu de mots, on s’est tourné vers l’Alternative et on a créé un partenariat avec l’Ouvre-boîte culturel », explique Mary-Maude Fournier.

Aujourd’hui, avec la salle de spectacle sur place, c’est devenu un lieu idéal pour les matchs d’improvisation, à la fois pour les membres et pour le public.

La LIBRE se positionne toujours bien dans le décor de Baie-Comeau, selon Mme Fournier, qui voit chaque année de nouveaux visages et un public démonstratif.