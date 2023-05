15 250 $ en bourses à des étudiants du Cégep de Baie-Comeau

Un total de 15 250 $ a été remis en bourses à des étudiants dans le cadre de la première édition du Coquetel de la Fondation du Cégep de Baie-Comeau tenue le 1er mai en soirée au centre de vie étudiante de l’établissement scolaire.

Ce sont 26 bourses qui ont été décernées à 23 étudiants de différents programmes grâce à la généreuse contribution d’entreprises et d’organismes de la région.

Les lauréats ont défilé à tour de rôle sur la scène devant parents, amis, membres du personnel du cégep et du conseil d’administration de la Fondation. Plus de 110 personnes ont pris part à l’activité.

« La Fondation avait le désir de tenir son propre événement de remise de bourses depuis un bon moment déjà. La disparition de la Soirée tapis rouge et des Rendez-vous tapis vert et la mise en place de la cérémonie de fin d’études par le Cégep s’est voulue l’occasion pour la Fondation d’offrir aux partenaires de ces événements la possibilité de continuer à offrir des bourses », se réjouit le président du conseil d’administration de la Fondation, Jean-Philippe Messier.

Celui-ci remercie d’ailleurs les entreprises et les organismes qui ont fait le choix de s’associer à ce coquetel. « Leur contribution permet à la Fondation de s’acquitter d’un des volets de sa mission qui est d’encourager et de soutenir l’effort et la réussite des étudiantes et des étudiants du Cégep de Baie-Comeau. »

De son côté, la directrice générale du Cégep de Baie-Comeau, Manon Couturier, a profité de l’occasion pour saluer la mobilisation des entreprises et des organismes de la région à la persévérance et à l’investissement dont font preuve les étudiants tout au long de leur parcours collégial.

Mentionnons que la Fondation du Cégep de Baie-Comeau est également le partenaire présentateur de la première édition de la cérémonie de fin d’études organisée par le cégep le 6 mai qui récompensera d’autres étudiants. Quelque 21 500 $ y seront aussi remis en bourses.