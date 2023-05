Traité Petapan : un accord avec le Canada, le Québec tarde

Lors d’une conférence de presse à Ottawa, les Chefs des trois Premières Nations Innues du Regroupement Petapan ont confirmé une entente avec le gouvernement du Canada et ont lancé un appel au gouvernement du Québec pour faire aboutir un accord.

Rappelons que le Regroupement Petapan avait fixé au 31 mars 2023 l’échéance pour en venir à obtenir un traité avec les deux gouvernements. Seul un accord a été conclu avec le gouvernement canadien.

Face à cette situation, les trois chefs qui étaient accompagnés pour l’occasion du ministre des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller, ont tous lancé un appel auprès du premier ministre du Québec, François Legault, pour qu’il fasse bouger les choses et respecte son engagement. Ce dernier s’était engagé en campagne électorale à conclure une entente avec le 31 mars 2023.

Gilbert Dominique, chef de Mashteuiatsh, Martin Dufour, chef d’Essipit et Réal Tettaut, chef de Nutashkuan, ont donc formellement demandé une rencontre auprès du premier ministre du Québec.

« C’est un projet d’importance capitale pour nos populations. C’est pourquoi on comprend mal l’attitude du gouvernement du Québec et qu’on interpelle directement le premier ministre François Legault », a commenté le chef de Nutashkuan, Réal Tettaut

Le ministre Miller a ajouté que pour qu’un accord soit conclu avec Québec, il faut « une intervention directe du premier ministre Legault. »

À savoir ce qui fait que le gouvernement du Québec n’a toujours pas confirmé d’entente, le chef Dominique ne peut que spéculer étant donné qu’ils sont toujours en attente d’une réaction de sa part face aux propositions du Regroupement Petapan. Il croit qu’il pourrait y avoir des enjeux concernant les compensations pour les dommages causés par les installations énergétiques sur leur territoire.

Le projet de Traité négocié par le Regroupement Petapan vise la confirmation et le respect des droits et titres ancestraux ainsi que la reconnaissance de l’autonomie gouvernementale innue. Il représente près de 40 ans de négociations.

Phase d’information

Même si les discussions avec le gouvernement du Québec tardent, les trois communautés vont amorcer la phase d’information et d’échanges avec leurs membres.

« Ce qu’on voulait faire aujourd’hui, c’est aussi de confirmer que le train est en marche et que les trois Premières Nations vont amorcer un processus d’information et d’échanges auprès de nos membres. Des activités de communication auprès des publics externes – les autres Premières Nations et les populations allochtones – seront également menées afin d’accroître le réseau d’alliés et d’obtenir des appuis dans la société civile québécoise », a précisé le chef de Mashteuiatsh, Gilbert Dominique.