Accompagnement pour 3 000 demandeurs d’asile dans le secteur touristique

John Pineault, coprésident de Tourisme Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, députée dans Duplessis et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Joannie Francoeur Côté, directrice générale de Tourisme Côte-Nord et Dave Prévéreault, directeur du marketing chez Tourisme Côte-Nord. Photo courtoisie

Un projet est mis sur pied afin de permettre à 3 000 demandeurs d’asile d’intégrer un emploi dans le secteur touristique au Québec, dans le but de répondre aux besoins de main-d’œuvre.

C’est la ministre de l’Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, qui en a fait l’annonce à l’occasion des Assises du tourisme le 4 mai à Montréal.

Les dirigeants de Tourisme Côte-Nord ont d’ailleurs pris part à cet événement de réseautage afin de bien représenter les réalités touristiques de la région.

La directrice générale de Tourisme Côte-Nord, Joannie Francoeur Côté, se dit « très fière d’accompagner la délégation de la Côte-Nord » aux Assises du tourisme 2023, qui avaient pour thème Pour une industrie vivante, prospère et durable.

Le projet

Le Conseil québécois des ressources humaines en tourisme (CQRHT) aura la responsabilité de ce projet, qui s’échelonnera sur trois ans. Les demandeurs d’asile vont bénéficier d’un accompagnement dans leur formation et leur intégration dans une entreprise du secteur touristique.

L’objectif est donc d’intégrer 3 000 personnes, au cours des trois prochaines années, dans le milieu touristique au Québec.

« Dans le marché du travail actuel, on doit multiplier les efforts pour intégrer en emploi le plus de travailleurs possible. Il s’agit de l’une de mes priorités, en tant que ministre de l’Emploi. Avec cette annonce, notre objectif est d’améliorer le quotidien des entreprises touristiques en facilitant l’embauche des demandeurs d’asile dans cette industrie », déclare Kateri Champagne Jourdain.

« C’est un outil de plus que nous mettons ainsi en place et qui aura des retombées dès cet été », ajoute-t-elle.

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, indique pour sa part que « notre industrie touristique a fait preuve d’une immense capacité d’adaptation au cours des dernières années. »

« Ce projet pilote permettra d’accroître le bassin de travailleurs disponibles dans notre secteur, mais favorisera également leur intégration à la société québécoise. Ce soutien supplémentaire pourra permettre à nos entreprises de poursuivre leur reprise d’activités et, ainsi, de renforcer la vitalité de nos régions », soutient-elle.

L’initiative vise à offrir des mesures et services d’emplois aux demandeurs d’asile qui sont actuellement en attente d’une décision sur leur statut de réfugié et qui sont détenteurs d’un permis de travail.

Rappelons que les Assises du tourisme, c’est un rassemblement d’une journée s’adressant à l’ensemble des acteurs de l’industrie touristique. L’événement est organisé par le gouvernement du Québec en collaboration avec l’Alliance de l’industrie touristique du Québec.