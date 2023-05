Membre citoyen de la Côte-Nord recherché pour parler santé

Le Commissaire à la santé et au bien-être (CSBE) est à la recherche d’un membre citoyen de la Côte-Nord afin de participer au Forum de consultation sur des questions reliées au système de santé et de services sociaux, sur la santé et le bien-être de la population.

Le Forum regroupe 24 membres citoyens et experts provenant des différentes régions du Québec. Les membres se rencontrent de trois à cinq fois par année afin d’échanger sur des questions en rapport au système de santé. Le mandat du membre citoyen est prévu se terminer en 2025.

Les frais encourus pour participer au Forum de consultation sont couverts par la CSBE et une compensation financière est également offerte. Les séances peuvent durer jusqu’à deux jours.

« Le commissaire à la santé et au bien-être croit plus que jamais que le système de santé et de services sociaux québécois doit être modernisé et adapté aux besoins de la population », énonce le communiqué du CSBE.

Les gens intéressés à soumettre leur candidature peuvent consulter la page web suivante : https://faitesentendrevotrevoix.com afin de déterminer leur admissibilité, en savoir plus sur le processus de sélection et y déposer leur candidature, entre le 8 mai et le 8 juin.

L’Institut du Nouveau Monde, une organisation indépendante et non partisane, aura la tâche d’évaluer les candidatures.