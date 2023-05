Mike Beaudoin en rodage à l’Alternative de Baie-Comeau

Mike Beaudoin sera en spectacle rodage les 12 et 13 mai à la salle l’Alternative de Baie-Comeau (Photo : L’Ouvre-Boite Culturel)

Mike Beaudoin, ce nom vous dit probablement quelque chose si vous êtes sur les réseaux sociaux. Il est particulièrement populaire sur la plateforme TikTok (94 000 abonnés), mais ça fait 17 ans qu’il est dans le milieu de l’humour. Après des années de labeurs, il est plus que reconnaissant du succès qu’il connaît depuis quelque temps.

En plus de son expérience et de son aisance sur scène, l’humoriste apprend à connaître les spectateurs en consacrant une partie de son spectacle à de l’improvisation. Il maîtrise parfaitement l’art du « bien cuit » avec ceux-ci.

Son tout premier spectacle intitulé Vrai est en mode « rodage » pour encore quelques mois jusqu’à sa grande première cet automne.

Selon Tommy Brûlé, membre du comité d’administration de l’Ouvre-Boîte Culturel, c’est une chance d’avoir la visite de Mike Beaudoin à Baie-Comeau. « Il est venu une première fois chez nous en avril 2017 et il avait vraiment été un coup de cœur pour toute l’équipe. Je m’étais promis de le ramener quand l’opportunité y serait et, avec le rodage de son nouveau spectacle, c’était vraiment l’occasion parfaite. On est donc bien content », a-t-il fait valoir avec enthousiasme.

Sa popularité est vendue à salle comble pour la soirée du 12 mai à l’Alternative de Baie-Comeau. C’est également le cas pour l’entièreté de ses représentations au Québec avant sa tournée officielle. Une dizaine de sièges étaient encore disponibles pour la représentation du 13 mai à Baie-Comeau au moment d’écrire ces lignes.

Il est à noter que l’humoriste sera sur une scène nord-côtière lors de ces deux spectacles seulement. Selon son site web, il n’y a pas d’événements prévus pour la Côte-Nord pour la prochaine année.

En ce qui concerne la programmation printanière de l’Ouvre-Boîte Culturel , il y aura quatre spectacles qui seront offerts. Musique et théâtre seront à l’honneur pour les mois de mai et juin.